Después de participar en las reuniones que sostuvieron las delegaciones del Gobierno nacional y el Eln, del 17 al 21 de enero en Caracas, Venezuela, monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) para las relaciones Iglesia-Estado; habló con EL TIEMPO sobre los resultados del encuentro y los avances en este proceso, en el que la Iglesia participa en condición de acompañante permanente, la posición de la CEC frente a los conflictos y tensiones que ha despertado entre diferentes actores la ‘paz total’ y sobre cómo perciben la situación de orden público en el país.

¿Cuáles fueron los resultados de la reunión de la semana pasada con el Eln a la que usted asistió en Caracas?

Fue una semana intensa de trabajo entre la delegación del Eln y la del Gobierno Nacional, en la cual se retomaron acuerdos que se habían hecho en la primera ronda relacionados con las comunicaciones, la forma de dar a conocer los acuerdos, la manera de construir consensos y, en particular, tomar definiciones muy precisas hacia el futuro sobre cómo resolver desacuerdos que puedan surgir.



Sale el proceso fortalecido porque se retoman herramientas indispensables en un negociación donde las partes tienen que estar seguras de que se está comunicando a la opinión pública de manera conjunta y concertada, y que se están construyendo los acuerdos de manera dialogada y franca.

¿Qué logros resalta del encuentro?

La semana pasada se trabajó sobre un único tema, la situación que se presentó a raíz del anuncio que hizo el Gobierno del cese al fuego bilateral y que después fue objeto de controversia, de posiciones diversas de parte del Eln. La reunión logró el objetivo que era establecer claridades y correctivos frente a ese tipo de situaciones.

¿Están cerca de concertar un cese al fuego bilateral con este grupo armado?

En esta reunión se retomó una decisión que se había adoptado en la primera ronda, y es que para la segunda, que debe hacerse en México a partir del 13 de febrero, se van a tener dos puntos de negociación simultáneos. Uno es la participación ciudadana, que es transversal y de mucho significado para la guerrilla y en particular para recoger las voces de las comunidades, y paralelamente se va a comenzar a trabajar sobre el cese al fuego. Esta es siempre una tarea muy compleja porque requiere protocolos, definir aquello que se puede hacer y que no se puede hacer durante el proceso, necesita de una serie de procedimientos, separación de fuerzas, establecer mecanismos de protección para las comunidades y formas de comunicación. La elaboración de protocolos y acuerdos sobre cómo debe ser un cese del fuego requiere un trabajo muy intenso y eso va a iniciar en la próxima ronda.

Monseñor Héctor Fabio Henao en la mesa de diálogo. Foto: Cortesía

La Iglesia también participa en la verificación del cese del fuego con los otros grupos armados que lo acordaron con el Gobierno, ¿cómo avanza?

Nosotros percibimos que ha habido una reducción del impacto de la criminalidad en regiones muy importantes del país FACEBOOK

TWITTER

En este momento se están elaborando protocolos para los distintos grupos. Es muy difícil hacer acompañamiento al cese del fuego si no se tienen claros. Eso faltaba. Ahora ya se están discutiendo con los grupos y eso es un avance muy importante. Nosotros percibimos que ha habido una reducción del impacto de la criminalidad en regiones muy importantes del país. Hay zonas donde ha habido masacres muy fuertes, donde hay tensiones, donde sigue habiendo amenazas, pero sentimos que en una parte importante del país ha habido una reducción de los hechos que preocupaban y que representan violencia o generan, de alguna manera, grandes preocupaciones en las comunidades. En ese sentido, pienso que se están dando pasos importantes. Hay que dar un poco de tiempo para que los mecanismos de veeduría y los que hacen el seguimiento técnico internacional a los ceses al fuego puedan entrar en funcionamiento y eso dependerá, como digo, de que se construyan los protocolos. Mientras eso no exista, es muy difícil hacer una verificación y establecer con cifras precisas lo que está sucediendo.

¿En qué lugares aún perciben afectaciones importantes?

Se acaba de hacer la Caravana Humanitaria, que fue una iniciativa acordada con el Eln que recorrió los ríos San Juan y bajo Calima. Allí se hizo una escucha a las comunidades. Todavía no puedo anticipar los resultados, no se ha hecho una evaluación completa, pero fue muy importante el hecho de que una caravana con comunidad internacional, con misiones sociales, se acercase a la problemática tanto en el departamento del Valle, en la región que afecta a Buenaventura, como en el Chocó, en busca de escuchar a las comunidades. Y, sobre eso, elaborar un diseño de lo que se va a presentar a la mesa como alivios humanitarios, que son urgentes, no solo en el Chocó, sino también en regiones como el Pacifico nariñense. Las noticias preocupantes que hemos tenido este año desde Arauca nos hacen pensar que ahí también hay unas situaciones complejas. Esta zona general de frontera es muy difícil. Sabemos que se viven tensiones en otras partes del país, en una parte de Antioquia, en Córdoba y regiones en el Caribe.

Hace unas semanas se conoció una editorial del padre Rafael de Brigard en el medio El Catolicismo de la Arquidiócesis de Bogotá, en el que hace unas fuertes críticas al Gobierno y a la ‘paz total’. ¿Cuál es la posición de la Iglesia frente a este tema?

El tema de ‘paz total’ es de enorme importancia. Ya la Conferencia Episcopal fijó posición en el caso del Eln, en dos comunicaciones, una en la cual se nombró a dos arzobispos y mi persona como los acompañantes permanentes del proceso, donde dijo que recibía con mucha esperanza este proceso. Y luego otra después de los documentos de cese al fuego del 31 de diciembre. Pero eso no quiere decir que la sociedad no debe expresarse, yo pienso, al contrario, que debe mantenerse un clima de acompañamiento, porque estos procesos necesariamente van a impactar en la vida nacional y llevan transformaciones muy importantes, frente a las cuales el deber ciudadano es participar, opinar, hacer los debates del caso y abrir paso para que se creen distintas perspectivas y dentro de eso la ciudadanía pueda realmente fijar posiciones sólidas.

El padre De Brigard planteaba que los obispos no debían exponerse a que ‘los utilicen políticamente’. ¿Usted siente que pueden ser instrumentalizados por su intervención en estos procesos?

Toda participación indudablemente tiene unos desafíos, unos riesgos. En el mundo de los debates ciudadanos hay tendencias de manipular, de utilizar distintas posiciones, etcétera. Yo creo que tenemos ahí unos riesgos y los llamados y observaciones sobre estos desafíos son importantes porque en la arena de lo público, que es el espacio en el cual los ciudadanos debaten de manera abierta sobre distintos asuntos, hay pluralidad de opiniones y posiciones. En ese espacio público, cuando se habla de temas relacionados con la vida, con la política y con el bien común, siempre hay que estar atentos a mantener la identidad propia de cada actor, en este caso, frente a nuestra común Iglesia, y mantener una posición que sea coherente con ella.

¿Cómo se ve desde la Iglesia que se les entreguen beneficios a jefes de bandas de narcotráfico?

Nosotros lo que consideramos es que hay que seguir el ordenamiento constitucional. Normalmente, incluso cuando la gente se presenta a un tribunal y confiesa la verdad, quiere unos beneficios de orden legal que, por ejemplo, le reducen penas. Ahora se habla de justicia restaurativa. Para nosotros ese concepto es muy importante, es la justicia centrada en las víctimas, en la reparación a ellas, la justicia que les devuelve la dignidad. No estamos cerrando la puerta a que se den distintos espacios, es muy importante entender que el marco legal colombiano da posibilidades y dentro de eso hay autoridades que tendrán que definir cuál es el proceso a seguir.

ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN VIDA DE HOY