La simpática reacción de una niña en iglesia donde recibía bendición

Un divertido video se ha hecho tendencia en las redes sociales. En él, se ve a una niña chocar la mano de un sacerdote que está poniendo su mano para bendecirla, lo que desencadena una risa del hombre, que terminó luego contagiando a los asistentes.



La ceremonia estuvo a punto de no continuar debido a las risas de los asistentes, que no puedieron contenerse ante la inocente reacción de la pequeña.



Su madre, que se encuentra ubicada justo detrás de ella, intenta atajarle la mano para que no vuelva a chocar la del sacerdote, pero ello no evita las risas en la iglesia.



Por su parte, los usuarios en las redes sociales no depararon en hacer comentarios, algunos de ellos se declararon fans de la pequeña.

- Muy fan de ella. pic.twitter.com/F5ZhsNgczs — El Yerno (@Yernomosqueao) October 21, 2020

"Lo único que le pido a diosito en un futuro es que si me llega a dar una hija sea igual que la niña que le choca la mano al padre jaja", dijo el usuario Ricardo P.

Lo único que le pido a diosito en un futuro es que si me llega a dar una hija sea igual que la niña que le choca la mano al padre jaja🥰 — Ricardo P. (@Ricardo36733414) October 22, 2020

En TikTok, el video ya cuenta con 6,5 millones de visualizaciones y más de 16 mil comentarios.