'Es posible que las procesiones y otros actos masivos se aplacen'

Siguiendo las disposiciones dadas por el Gobierno Nacional, en cabeza del ministerio de Salud, y para controlar la epidemia por coronavirus la iglesia católica ha decidido tomar medidas con el fin de reducir el número de personas que asisten a sus celebraciones.

Es así como la Conferencia Episcopal Colombiana pidió a las diferentes diócesis del país, desde el lunes, que celebren sus ritos con menos de 50 personas.



Monseñor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal, aseguró que son los obispos de cada diócesis quienes deben tomar las decisiones.



"Cada diócesis está invitando a que no se dejen de buscar formas de vivir y expresar la fe", dijo el religioso.



Asimismo, indicó que rituales como los funerales y matrimonios deberán hacerse con grupos reducidos de personas o, si se puede, deberán aplazarse.



"En casos como las exequias, que no se pueden aplazar, se realizarán con la familia más estrecha, cinco o seis personas", dijo.



Para Semana Santa



Ante la inminencia de la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes de la religión católica, en la que los fieles suelen desplazarse entre ciudades, Álvarez recalcó que "van a cambiar los modos de celebración, pues quizás se suspendan procesiones y otros actos masivos".



Álvarez afirmó que es posible que una de las soluciones puede ser el uso de la tecnología.



"Invitamos a todos los fieles a orar mucho, y a vivir la fe en familia -dijo-, porque las diócesis llevarán las celebraciones adonde están los fieles. A través de los canales de comunicación tradicionales o digitales"



El prelado agregó que ya en algunas comunidades están haciendo ritos por redes sociales, Facebook Live, videos de Whatsapp, radio y Televisión.



"El momento nos pide tomar decisiones importantes, como mantenerse en las casas y recibir información de las parroquias sobre las formas como pueden participar de los rituales. Nuestra recomendación es que no haya muchos desplazamientos", dijo Álvarez



REDACCIÓN VIDA