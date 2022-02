Los directivos de la Conferencia Episcopal, en compañía de los obispos de diócesis y arquidiócesis de regiones del país en las que se vive una tensionante situación humanitaria -como Chocó, Tumaco, Cali, Guapi, Buenaventura, Arauca, Magangué y Tibu-, emitieron una invitación a los colombianos a asumir con responsabilidad y a conciencia los procesos electorales de este año, en el marco de su CXII Asamblea Plenaria.



Una ocasión que aprovecharon también para llamar la atención sobre la preocupante situación que se vive en la periferia del país por cuenta del conflicto, que incluso ha hecho a los miembros del clero víctimas de amenazas, como el caso del obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo.



Uniendo su voz a la del papa Francisco y a la de las Naciones Unidas, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis José Rueda Aparicio, hizo en nombre de todos los obispos un llamado al cese del fuego en el país.



"Que cesen los homicidios, la guerra, la violencia contra la población civil. Hacemos un llamado a todos los grupos armados a que pare la guerra en Colombia en todos los lugares, un cese del fuego unilateral con reciprocidad entre las partes, que nos permita a todos asumir los dolores de la pandemia, de la pobreza, las responsabilidades que tenemos en las regiones", dijo el representante de la Iglesia.



Y añadió: "Hacemos un llamado, un clamor, a vivir la esperanza, la responsabilidad, a responder inmediatamente, al menos en esta coyuntura electoral y socioeconomica que vivimos. Hagamos ese alto el fuego, comprometámonos todos como colombianos, asumamos con responsabilidad este momento histórico".



Como ya lo ha dado a conocer en otras ocasiones, el clero colombiano es testigo en las regiones donde hace presencia de un recrudecimiento de la violencia, en lugares como Chocó, un departamento en el que han denunciado la grave crisis humanitaria que viven sus habitantes, en peligro en medio de la amenaza de los grupos armados y sin la garantía de sus derechos básicos.



"Es el grito desde las periferias, desde la mortandad espantosa y de la irresponsabilidad y degradación armada que azotan a Colombia desde hace muchos años, pero que se está agravando últimamente. Tenemos que abrir los ojos, levantar la voz y unirnos para encontrar soluciones colectivas a estos problemas", dijo monseñor Rueda Aparicio.



Los religiosos además hicieron un llamado a los colombianos a asumir con responsabilidad la coyuntura electoral y a los candidatos a dejar a un lado lo que ellos llamaron ideologías de guerra. "No aceptamos esas ideologías, no le hacen bien a Colombia, tampoco las del enemigo externo e interno en las que se apoyan muchas políticas y muchas ideologías, no queremos vivir en ese temor de enemigos", afirmó monseñor.

Una invitación a votar

Los obispos católicos de Colombia invitaron a todos los ciudadanos a considerar atentamente la trayectoria y propuestas de campaña de los candidatos

que aspiran al Congreso y a la Presidencia de la República, con el fin de identificar

líderes honestos y competentes, capaces de promover el bienestar de todos los

colombianos.



Además, a hacer sentir sus necesidades a los candidatos, de modo que sus programas legislativos o de gobierno respondan a las necesidades concretas de cada uno de los territorios y al interés nacional.

Llamaron también a participar activamente con el voto libre y responsable, fruto de una decisión informada y tomada en conciencia, y a favorecer el espíritu democrático y reclamar del Gobierno las garantías para prevenir todo tipo de delito electoral.



A los candidatos los llamaron, entre otras cosas, a ejercer un liderazgo capaz de incluir a todos en un proyecto de nación que cuide la paz, acreciente la confianza en las instituciones y en el prójimo, a impedir toda forma de corrupción y a desarrollar las campañas electorales en el marco de la veracidad y la mesura, con un espíritu constructivo, evitando alimentar lógicas cerradas, odios o polarizaciones.

