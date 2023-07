La expectativa en el Chocó con el reciente anuncio sobre la suspensión del paro armado indefinido que la guerrilla del Eln mantenía en el departamento es mucha. Una decisión que se espera signifique un alivio para las más de 9.000 personas de comunidades negras e indígenas que llevaban un mes y medio desplazadas o confinadas por las operaciones y confrontaciones armadas que tenían como escenario esta región.

Sobre el ambiente que se vive actualmente en el Chocó tras esta decisión, EL TIEMPO habló con monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina-Tadó. El prelado es una de las voces que se han levantado para llamar la atención sobre la grave situación humanitaria que atraviesa esta región, donde los paros armados, los bloqueos de vías, la extorsión, el hambre, las necesidades y la muerte se han convertido en constantes.

¿En este corto tiempo que ha pasado desde el anuncio del Eln de levantar el paro armado ha habido algún cambio en la situación de orden público en la región?



La gente naturalmente tiene miedo muy dentro del corazón, porque la historia de violencia ha sido tan continua, tan repetida y muy dura. Los habitantes no quieren arriesgarse, no se quieren morir, tienen desconfianza. En estos dos días no han regresado a sus comunidades, pero nosotros desde la Iglesia los estamos acompañando. Hay trabajo psicosocial, con una asesora jurídica en lo que concierne a todo lo que el Gobierno Nacional pueda remediar ante esta situación. Poco a poco irán regresando. Los estamos acompañando, estamos cerca de ellos, que es lo que ahora fundamentalmente se necesita.

(Siga leyendo: Novena a la virgen del Carmen: sexto día).

¿Cómo está la situación en materia de abastecimiento de productos básicos para la comunidad?



Ya tenemos vía libre sobre el río San Juan, y poco a poco se está recobrando confianza, tanto de aquellos que comúnmente proveen a estas comunidades como de los organismos e instituciones, y de la Iglesia católica, que quiere llegar a ellos con ayuda.

¿Cómo evalúa la voluntad de paz del Eln, teniendo en cuenta que el próximo 3 de agosto se espera dar inicio a un cese del fuego bilateral entre este grupo y las Fuerzas Armadas?



El frente occidental ‘Ómar Gómez’, que es el que está sentado en esta parte sur del departamento de Chocó, específicamente en la región del Medio y del Bajo San Juan, y Bajo Calima, en límites con el Valle del Cauca, la ciudad de Buenaventura, debe mostrar un gesto de querer apoyar todo aquello que en los diálogos entre el Gobierno Nacional y los delegados del Eln se ha venido avanzando para inicialmente hacer un cese del fuego. Entendemos que se está aún en una etapa de alistamiento, pero que quedó en firme que a partir del 3 de agosto, por espacio de 180 días, esto debe ser una realidad. Es llamar a este frente y a todos los demás en otras zonas del país, en Arauca, en el Catatumbo, que estén un poco reacios, a que entren a este proceso. Que nos den ese regalo inmenso de una espera, de un compás de espera, que vayan avanzando políticamente estas negociaciones, haya una serenidad, un ambiente diferente en esta parte del departamento.

¿Cuál sería el papel que la Iglesia asumiría una vez se inicie este cese del fuego bilateral?



La Iglesia está haciendo el papel de acompañante. No es ni verificadora, ni garante ni veedora. Queremos estar ahí, de tal manera que, avanzando la negociación política, todos estos grupos, tanto el Gobierno Nacional como el Eln en este caso, y ojalá, los otros que quieran entrar, ahí estaremos nosotros acompañando, mostrando realmente imparcialidad para que haya confianza.

(Lea también: El niño afro que se volvió abogado buscando justicia ante la violación que sufrió).

En los últimos años ha habido varios intentos para lograr algún tipo de acuerdo con el Eln. ¿Considera que en esta oportunidad por fin se podrá llegar al ansiado acuerdo?



Siempre es posible. No hay causa perdida cuando el corazón se va desarmando, cuando los deseos de esa paz tan ansiada se afinquen con fuerza en el corazón y se conviertan en acciones concretas de serenidad, de diálogo, de reconciliación. Nunca es tarde y siempre podemos iniciar con nuevo vigor, con nuevos impulsos, tomando la experiencia de algunos procesos fallidos. Confiemos en que este no sea uno más, sino que sea el definitivo.

Mientras tanto, ¿qué pasará?



El jueves, el gobernador del departamento, el doctor Ariel Palacios, estuvo aquí en Istmina y sesionó en territorio con los alcaldes de esta zona. Entre otros temas, nos detuvimos en los de la violencia que nos ocupan en la región. El gobernador va a liderar unos diálogos departamentales de paz, y de ahí se derivarán muchas cosas necesarias para que realmente haya paz, equidad, justicia social. Creo que es un paso muy importante que el gobierno departamental, los organismos y los gobiernos territoriales y todas las instituciones que tengan que ver con el tema de la paz nos encontremos en este espacio para empujarnos en la misma dirección. Se trata no solo de esta región del Medio San Juan, también tenemos el Baudó, en conflictos continuos, la costa Pacífica, el río Atrato, y qué decir de la ciudad de Quibdó, que es un verdadero polvorín.

(Además: De trabajar como mecánico a cardenal: el camino de Luis José Rueda).

¿Esos diálogos tienen fecha de inicio?



Estamos a la espera de lo que determine el gobernador. Pero será un espacio muy importante, porque lo que allí se determine aportará con seguridad al comisionado de Paz, al Gobierno Nacional, elementos valiosos, porque saldrán de la raíz, de la identidad misma de este conflicto en el interior de cada una de nuestras comunidades. Y será un aporte formidable a este empeño y al Gobierno, un empeño constitucional para que haya paz en nuestro territorio de Chocó.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Vida de Hoy

Más noticias

Obispos del Valle del Cauca piden cesar hostigamientos y atentados en sus comunidades

Habla monseñor Rueda, nuevo cardenal colombiano: 'puedo servirle mucho a la Iglesia'

¿Cuál es la oración para pedir que paren las lluvias?