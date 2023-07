En la 115.ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, el obispo de Buenaventura, Rubén Dario Jaramillo Montoya, da su punto de vista sobre la situación social y de violencia que enfrenta la región. Ve con optimismo la mesa de diálogo que se desarrollará a mitad de este mes con el Estado y las bandas de Los Shottos y Los Espartanos.

El papel de la Iglesia en Buenaventura

Facilitar y acompañar el diálogo, esa ha sido la tarea central que ha realizado la Iglesia Católica en la ciudad portuaria. Rubén Dario Jaramillo lo describe como el ejercicio de acercar a los actores armados con el Gobierno para que se puedan sentar en una mesa de negociación.



"Ya se anunció que a mitad de julio se va a instalar una mesa sociojurídica pública por la paz de Buenaventura. Esa es la esperanza. Toda comunidad debe acoger este proceso que el Estado quiere llevar con las bandas de Los Shottas y Los Espartanos", sostiene el Obispo.



"Logramos que se pactara una tregua durante siete meses, en la cual disminuyeron los índices de violencia. Ese fue un acto de buena voluntad de las bandas. Hasta ahora, no hay una negociación, por tanto, estamos esperando", afirma Jaramillo.

(Siga leyendo: El papa pide 'llevar a Jesús' a la 'sociedad civil y la política' en misa por San Pedro)

El Obispo de Buenventura detalla que existen dos caminos que se pueden seguir para dar solución al panorama de violencia que vive la región: "hay una vía militar que es la de fortalecer el Estado y que éste sea más presente en los barrios", dice Jaramillo.



Por otro lado, sostiene que debería haber una oferta institucional cuyo ejes sean la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Jaramillo está convencido que si se pudiera trabajar estos elementos con toda la comunidad de Buenaventura, sería posible llegar a las causas estructurales de la situación social y, de esta forma, se disminuiría la violencia en esa zona.

'Hito de violencia'

El Obispo describe la situación social de Buenaventura como un "hito de violencia" debido al narcortráfico presente en la zona y a las condiciones de pobreza en la que viven la juventud bonaverense.



"Muchos no han terminado la primaria, no hay colegios, puestos de salud, campos deportivos, no hay fuentes de empleo, por tanto, esa violencia estructural que padecen los jóvenes, lo vuelve a ellos, violentos y encuentran en el dinero fácil, una manera de vida", explica el Obispo de Buenaventura.

Más noticias en EL TIEMPO