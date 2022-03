La antigua secretaria de Madre Teresa fue elegida al frente de las Misioneras de la Caridad, orden fundada por la santa católica, según informaron el lunes responsables de la congregación.



Sor Joseph Michael es la tercera superiora de esta congregación desde la muerte en 1997 de la religiosa, que ganó el premio Nobel de la Paz en 1979 y que dedicó su vida a ayudar a los más pobres en Calcuta.



(Le puede interesar: Oración a San Patricio para pedir un milagro, dinero y buena racha)

Los miembros de la orden religiosa, oriundos de 110 países, se reunieron este fin de semana en la ciudad india para elegir a su nueva dirigente, informó a la AFP su portavoz Sunita Kumar.



La nueva superiora general de la congregación "forma parte de la organización desde hace mucho tiempo y fue secretaria de la Madre Teresa durante años", precisó Sunita Kumar. Su predecesora, Sor Prema, ocupó el cargo desde 2009 y recientemente pidió su retiro por motivos de salud.

(También: El milenario y misterioso templo hecho sobre un angosto pilar de 40 metros)

La retirada de Sor Prema fue anunciada poco después de la amenaza, en las pasadas Navidades, del gobierno indio de no autorizar a las Misioneras de la Caridad a recibir donaciones del extranjero, so pretexto que la organización no cumplía con las condiciones para ello.



Finalmente, su licencia fue renovada poco después. La orden católica fue fundada en 1950 por la Madre Teresa, religiosa de la Iglesia católica que vivió y trabajó en India la mayor parte de su vida.



Fue beatificada en 2003 y canonizada en 2016. Los activistas de los derechos humanos en India han manifestado su preocupación ante el aumento de discriminación y violencia que sufren las minorías religiosas desde la llegada al poder de Narendra Modi en 2014.



AFP

El papa Francisco llega a su noveno año de pontificado pendiente de Ucrania

‘Tenemos que asumir los abusos sexuales como lo han hecho otros países’