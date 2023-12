'El señor está contigo': este es el evangelio para este domingo 24 de diciembre 

Las celebraciones religiosas este domingo 24 de diciembre estarán ofrecidas, principalmente, a celebrar el nacimiento de Jesús hace miles de años.



La Navidad marca la llegada del hijo de Dios en un pesebre humilde de Belén de Judea, acompañado de la virgen María y su esposo San José.



(Le recomendamos leer: Oraciones de sanación para pedir perdón y perdonar antes de Navidad).

Y su bien es cierto que todos los años se reza la novena de aguinaldos en los nueve día previos a la llegada del niño Díos, este año la celebración cayó un domingo y los homenajes se unirán a la Eucaristía.

Facebook Twitter Linkedin

Esto es lo que cuenta el evangelio de hoy, según San Lucas. Foto: iStock

Este es el evangelio para este domingo 24 de diciembre

Lucas 1, 26-38.



​En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María.



Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo". Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo.



El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin".



María le dijo entonces al ángel: "¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?" El ángel le contestó: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios". María contestó: "Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho". Y el ángel se retiró de su presencia.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...