En Colombia, el número de personas que creen en un ser superior pero no profesan ninguna religión se incrementó en 877.000 en seis años, lo que significa un aumento del 72,4 por ciento entre 2015 y 2021. No obstante, aún no constituyen el 10 por ciento de la población mayor de 18 años, sino apenas el 7,4 por ciento.



Así lo evidencian los datos que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha venido recogiendo mediante su Encuesta de Cultura Política, que se aplica cada dos años y ubica esta corriente como la tercera más importante.

Las cifras de la entidad también demuestran que somos un país fundamentalmente cristiano, en el que sigue predominando el catolicismo, pues casi 8 de cada 10 encuestados (78,2 por ciento) se identificaron con esta religión el año pasado. Le siguen los protestantes –que incluye a los tradicionales, no evangélicos, evangélicos y pentecostales–, y son el 9,2 por ciento del total. En esta categoría, solo los evangélicos y pentecostales han tenido una reducción (-1,5 puntos porcentuales entre 2015 y 2021), mientras que los demás han sumado adeptos.



Es importante mencionar que, si bien el catolicismo es, de lejos, la identidad religiosa más fuerte en Colombia (tiene casi 22 millones de fieles), su representatividad ha bajado 2,3 puntos porcentuales en los últimos seis años. Esta leve caída podría deberse, en parte, a que los líderes de la Iglesia no logran llegar de manera efectiva a los más jóvenes, según el sociólogo William Mauricio Beltrán Cely, docente de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de diversidad religiosa.



“La Iglesia católica es cada vez menos eficiente para responder a las necesidades o expectativas espirituales de las nuevas generaciones, sobre todo entre los menores de 40 años. La población tiene dificultades para sentirse parte y comprometerse con la Iglesia. Hay una crisis de la dinámica religiosa de la misa, pero también del liderazgo religioso: se confía cada vez menos en los sacerdotes, agudizado por escándalos de la conducta moral y sexual de muchos de ellos”, explica Beltrán. Y agrega que, además, esta doctrina compite “con otras iglesias más innovadoras o llamativas, que tienen predicaciones o cultos más emotivos y participativos”.



Los datos también muestran dos tendencias claras en lo que tiene que ver con edades. Una, que los mayores concentran un porcentaje de católicos más elevado y, la segunda, que cuanto más se reduce la edad, hay más creyentes no afiliados o que no pertenecen a ninguna religión. Esto, de acuerdo con el sociólogo, se debe a que los padres ya no logran transmitirles la herencia religiosa a sus hijos, como sí sucedía antes.



Principales corrientes religiosas por edades Foto: EL TIEMPO

“Los adultos mayores aprendieron la religión católica en sus casas, y los papás de ellos hicieron un gran esfuerzo en transmitirles ese catolicismo. En cambio, con el paso de los años, los padres parecen tener menos voluntad de dejarles esa herencia religiosa y para la misma generación esa religión es, cada vez más, algo que pueden elegir libremente”, indica Beltrán.



Además, no hay que dejar de lado que internet, las redes sociales y la “comunicación globalizada” propician una mayor exposición a otras influencias culturales.

Lo que pasa en las regiones

Si dividimos el país por regiones, el Dane muestra que la Central es las que más católicos concentra, con el 81,1 por ciento de su población en esta doctrina. Allí, Antioquia y los departamentos del Eje Cafetero son los de mayor peso.



En el lado opuesto se encuentra el Caribe, que con un total de 71,2 por ciento tiene entre 7,1 y casi 10 puntos porcentuales menos de fieles identificados con el catolicismo que las demás regiones y que la medida nacional.



“Es donde más está creciendo el movimiento evangélico y pentecostal”, dice Beltrán. Y así lo demuestran las cifras de la entidad estadística, pues mientras en otras zonas estas corrientes tienen entre el 1,8 y el 6,8 por ciento del total de sus habitantes, en el Caribe representan el 11,2 por ciento. “Es una región en la que la gente cambia de religión, pero no abandona sus creencias cristianas”, asegura, y agrega que la cultura de esta parte del país le da gran acogida a lo emotivo, que es algo característico del culto pentecostal.

“Para ellos, el discurso carismático, que da libertad para expresar los sentimientos, es mucho más llamativo que los ritos católicos, que tienden a ser más organizados, rigurosos y serios”, explica el investigador. Además, esta región y la del Pacífico muestran los mayores niveles de personas que creen en un ser superior pero no profesan ninguna religión: la primera llega al 9,2 por ciento y la segunda, al 8,1 por ciento del total.



Frente a los creyentes no afiliados a ninguna religión, el experto aclara que hay dos tipos: los que creen en el mismo Dios cristiano, pero no confían en las iglesias y prefieren practicar su fe en privado; y los de ‘nueva era’, que creen en energías o fuerzas creadoras, o en doctrinas orientales como la reencarnación y el karma.

Agnósticos y ateos

Pese a que aún son un número muy reducido, es de destacar que los agnósticos y ateos pasaron de no tener ninguna representatividad en 2015 a llegar hasta el 0,5 por ciento el año pasado, según el Dane, acercándose al nivel de participación que tienen, por ejemplo, los testigos de Jehová (0,8 por ciento). Estas corrientes, aunque se agrupan en una misma categoría, tienen grandes diferencias. Un ateo es aquel que niega la existencia de Dios, mientras que un agnóstico dice que no sabe si este existe.



A propósito, la información recopilada por Beltrán demuestra que el porcentaje de ateos y agnósticos es notablemente más elevado entre las personas con mayor nivel educativo. Este comportamiento radica en que ambos conceptos aún suelen confundirse entre sí, e incluso con otros como el gnosticismo (corriente cristiana que tiende al esoterismo).



Por eso, quienes se identifican con estas posturas es porque las han estudiado para entenderlas. Y ese nivel de conocimiento se da, especialmente, “en los que han tenido mejores oportunidades educativas”, concluye Beltrán.



Las principales corrientes

La última encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos es el estudio más reciente que se ha publicado en el país sobre este tema. Aunque utilizó una muestra significativamente más pequeña que la del Dane (1.843 personas versus 71.986) y las cifras finales son diferentes, las tendencias son las mismas. Priman los católicos, con 67 %, seguidos por los cristianos no católicos (16 %) y los que no tienen afinidad con ninguna religión (12 %).

‘La fe será un acto más individual que colectivo’, William Mauricio Beltrán

Facebook Twitter Linkedin

William Mauricio Beltrán Cely, sociólogo experto en diversidad religiosa y profesor de la Universidad Nacional. Foto: Unal

¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre géneros en lo religioso?

​

Las mujeres practican más la religión, mientras que los hombres tienden más al agnosticismo. Hay investigaciones que apuntan a que las mujeres son más sensibles a la dimensión espiritual. Esto también tiene que ver con la crianza. A las niñas, especialmente en el mundo católico, se les inculca que ir a la iglesia y que ser religiosas es una virtud importante como mujeres, en términos sociales. A los hombres, por el contrario, se les inculca el hacer otras actividades, por la cultura latinoamericana machista en la que al niño se le dan más libertades.



Esto no significa que se críe a los hombres para ser agnósticos, pero aumenta la probabilidad de que lo sean. Adicionalmente, las iglesias cristianas tienen un trato excluyente con la población LGBTIQ+. Eso hace que sea muy difícil mantener su membresía. En la mayoría de los casos, las personas prefieren vivir su fe en privado y no en los templos.

¿Por qué han aumentado los creyentes no afiliados a ninguna religión?

​

En la última década, sobre todo los católicos han tendido a dejar su religión para optar por una forma más privada de practicar su fe. Eligen una fe igual que la católica, pero alejada de la Iglesia. Se tornan en algo así como católicos pasivos. También se da el caso de optar por otra iglesia cristiana no católica. Además, una minoría se inclina por dejar de creer en Dios y volverse ateos o agnósticos.



¿Qué les depara a las religiones en Colombia a mediano y largo plazo?

​

Va a crecer el número de personas que prefieren vivir su espiritualidad sin pertenecer a ninguna iglesia. No sé si eso se va a volver dominante, pero creo que cada vez más personas van a decir que no les interesa pertenecer a una congregación o participar en un culto colectivo, porque preferirán practicar su fe de una forma íntima y personal. Va a ser una experiencia más individual que comunitaria.



Cada vez va a haber una mayor diversidad de religiones. Muchas personas abandonan el catolicismo para irse a nuevas iglesias. La manera de ser cristiana pasó de una homogeneidad católica a una gran diversidad de identidades cristianas, especialmente evangélicas y pentecostales. Esa diversidad va a seguir creciendo y se va a sumar a una tendencia cada vez más grande de opciones no cristianas, como ser musulmán, hindú, budista, etc.

