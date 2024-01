Esta es la poderosa oración a San José para conseguir arrendar una casa

Conseguir que una vivienda se arriende puede ser un proceso estresante y agotador. Los inquilinos están en la búsqueda de un lugar perfecto que se ajuste a sus necesidades y presupuesto económico. Puede encomendarse a una oración en caso de esperar que su casa o apartamento sea tomado y, para las personas que buscan donde vivir, consigan un espacio acogedor.

Debe tener en cuenta algunas recomendaciones para arrendar su inmueble

Según el portal 'Finca Raíz', debe alistar toda la documentación necesaria para poder arrendar su apartamento. Al igual entregar el inmueble en las condiciones más óptimas.

Para hacer conocer su vivienda, investigue páginas de finca raíz confiables para subir la oferta de arriendo. Agregue fotos tomadas con una buena calidad de todas las habitaciones (baño, cuartos, cocina, patio en caso de tener, sala, barrio o conjunto y fachada).

(De interés: Oraciones: ¿quiénes son los escogidos de Dios, según la Biblia?).

Facebook Twitter Linkedin

Existen muchas inmobiliarias y los requisitos las escoge cada cual. Foto: iStock

Otro paso es determinar el precio. Averigüe la valorización de la casa, la cantidad de metros cuadrados, el lugar y las vías de acceso para determinar su valor.

Determine las condiciones que debe tener el arrendatario. Por ejemplo, certificado laboral, cédula de ciudadanía, presentar codeudores, establecer un acuerdo entre las dos partes. Dejar claro, desde el primer momento, si se incluye o no los servicios, al igual el pago de la administración, si es conjunto residencial.

(A continuación: Esta es la poderosa oración para proteger al conductor de peligros en la vía).

Poderosa oración a San José para conseguir arrendar una casa

Al cumplir con los anteriores pasos, puede encomendar su deseo de que su vivienda sea arrendada en el menor tiempo posible. San José es conocido por los milagros que ha concedido a sus fieles creyentes.



Este es una de las figuras más importantes dentro de la religión cristiana católica. Al ser reconocido como el esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús, el hijo de Dios.

Para hacer su deseo realidad, esta es la poderosa oración a San José para conseguir arrendar una casa rápido. El portal 'Fieles a Dios' compartió la plegaria completa. A continuación, dicho texto:

(Le recomendamos: La poderosa oración a San José para conseguir casa propia).

#catolicos #santos #peticion #rezar ♬ sonido original - santitos_peticiones @santitos_peticion Bendito San José Aspiro vender esta (se nombra casa o propiedad) de manera veloz, fácil y beneficiosa. Y te ruego que efectúes mi deseo Acercándome un buen cliente, quien esté deseoso, que efectúe y sea decente, y me acojas que nada frene la rápida terminación de la venta. Querido San José, sé que formarías esto por mí, por lo que te ruego intercedas por mi ante Dios nuestro Señor AMEN #religion

Santísimo Dios todopoderoso, que mueves cielo y tierra, y además que has dado ejemplo de amor al hombre, a tus hijos y a la familia. Confió en ti, señor, para encontrar casa.



Dame tu protección en estos momentos en los que me encuentro fuerte, afligido. Por el hecho de no tener y necesitar con urgencia una casa donde vivir.



Por favor, ayúdame a resolver esta situación, y con tu generosidad y bondad actúa por mi necesidad. Yo pido la asistencia de tus arcángeles y ángeles, cuyo don es beneficiarnos según tu voluntad.



Porque ellos recorren los caminos de la vida y sabrán conseguir casa para mí, la vivienda que más me convenga. Aquella que se adapte a mis prioridades, que me otorgue seguridad y comodidad en mis necesidades actuales.



Y tú, santísima ,madre, Virgen María, madre de dios y también madre mía, tú que me cobijas y me cuidas, que sabes cuáles son mis intenciones. Por favor, dame un hogar,

intercede junto con los ángeles y con la prontitud que consideres, asísteme en esta urgencia que tengo.



Pide a tu hijo, amado Jesucristo, me conceda salvación. Espíritu santo, tú que das vida, cólmame de esa energía vital y dame la fuerza y voluntad que necesito.



Mi corazón pide que, por favor, ampares también a cualquier persona que al igual que yo, esté pasando en estos momentos por la misma tribulación.



Amén.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

Más noticias en EL TIEMPO

¿Existen los niños santos en la religión católica? Le contamos

Potente oración al Señor Caído de Monserrate: verá sus peticiones cumplidas

Pastor rompe imagen de la Virgen de Guadalupe y desata indignación en redes sociales

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO