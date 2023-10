Oración y ritual para no tener pesadillas en las noches: debe respirar y leer tranquilo

Tener pesadillas o sueños angustiosos es una experiencia bastante desagradable. Muchas personas suelen despertarse agitadas, sudando, o hasta perturbadas después de un sueño de este tipo, e incluso, en algunas ocasiones, este sentimiento se puede quedar por un largo tiempo.



Es por esto que, desde sus creencias, los humanos han inventado diferentes técnicas para prevenir las pesadillas, como es el caso de los populares ‘atrapasueños’

Otra técnica viene de la religión católica, que creó la ‘Oración para no tener pesadillas’. La oración fue difundida por el portal católico mexicano ‘oracionescatólicas.com.mx’, que recomienda respirar profundamente varias veces antes de leerla.



El portal argumenta que las pesadillas ocurren debido a preocupaciones relacionadas con problemas que no se han podido resolver, y en los cuales pensamos frecuentemente. Estos pensamientos, según explican, llenan al cerebro de ansiedad, que se exterioriza por medio de los sueños. Por eso recomiendan respirar profundamente antes de la oración, para disponerse y tener la mente en paz.



La idea es que lea la oración en voz alta, y dice así:



“Dios mío, en la obscuridad de esta noche, quiero entregarte mi sueño y mi descanso para que por favor lo bendigas y lo llenes de paz.



Quiero poner en tus manos todos aquellos pensamientos que me causan angustia y me llenan de ansiedad.



Ayúdame a entender que debo vivir cada día, dejando atrás las tormentas del pasado, ya no pueden dañarme más. De la misma manera dame la sabiduría para entender que el futuro aún no llega y que soy yo quien lo va construyendo paso a paso y acción con acción.



Dios mío, te pido perdón si hice algún mal a mis semejantes, dame la fuerza y la humildad para tratar a todos los demás con respeto y con cariño. Todos somos parte de tu creación.



Si hubo alguien que me causó daño el día de hoy o durante mi vida, en este momento decido liberarme. Decido dejar ir el rencor, pues el rencor solamente me hace daño a mí mismo. El rencor es como un veneno que tomamos nosotros mismos esperando que cause algún efecto en los demás, qué locura.



​​Señor, te quiero dar Gracias por todas las personas buenas que existen en mi vida, gracias por mi comida, por mis cosas, gracias porque sé que con tu ayuda toda situación puede mejorar.



Permíteme buscarte y agradecerte en cada momento, porque ahora sé que el agradecimiento es la clave para una vida más feliz.



Te amo, Dios mío, quédate conmigo y ayúdame a descansar. Amén.”



Esta oración puede ser de gran utilidad en caso de que usted sea creyente, y en caso de que no, tal vez le ayude a calmar y despejar su mente, así que le recomendamos intentarlo.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

