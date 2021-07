La Virgen de Chiquinquirá, entronizada en los Jardines Vaticanos

Los Jardines Vaticanos acogen desde este viernes una réplica hecha con mosaicos de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la patrona de Colombia, un regalo del Gobierno colombiano al Estado de la Ciudad del Vaticano.



El mosaico, construido con 70.000 diminutas piezas de colores azules, rojizos y dorados, se descubrió este viernes con la presencia del embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge Mario Eastman.



Eastman se mostró conmovido hasta las lágrimas durante su discurso en la ceremonia: “Cuánta rabia y cuánto dolor no hay allá afuera por la soberbia de los más fuertes y poderosos que no ven personas sino ideologías y seguidores. Nuestra Chinita es también la madre de los descartados, de quienes padecen el dolor de sentirse excluidos, excluidos de las oportunidades, de quienes están sin trabajo digno y no pueden vivir todo su potencial, de quienes han tenido que migrar por hambre, de las mujeres silenciosas, abusadas y despreciadas, de los jóvenes buscando un sentido a tanta soledad”, dijo.



Y continuó: “Como María Ramos, que recogió este lienzo despreciado, no se resignó y tuvo fe y esperanza en ella, así también podemos nosotros renovar nuestras vidas y unirnos a la primera línea de esa resistencia hermosa que no es la del odio ni la destrucción sino la de abrazar al débil y al afligido y poner todo de nosotros para ser un mundo más fraterno”, dijo Eastman con la voz quebrada. Luego de un breve silencio, retomó su discurso.

Monseñor Mauricio Rueda Beltz da la bendición al mosaico de la Virgen, en los Jardines del Vaticano, en el Bastión del Maestro. Foto: Embajada Santa Sede

Mientras en el Vaticano exaltaban la réplica, en Boyacá se resolvía el caso de sacrilegio que afectó la reliquia que reposa en la Basílica de Chiquinquirá. A las 4:30 a. m., la Policía capturó en flagrancia a Luis Fernando Malaver con varias joyas robadas al cuadro de la Virgen.



Malaver, habitante de calle, tenía en su poder una custodia, la luna de los pies de la Virgen, el rosario del niño, la gargantilla del vestido, el cetro de la Virgen, 15 arabescos en plata y la corona del niño. La Sijín llevó a cabo las acciones del caso y el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI.



Este hecho no opacó la gran celebración. La presidencia saliente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) manifestó que este gesto que el papa Francisco ha tenido con Colombia “sin precedentes, tiene un inmenso valor para la comunidad católica de nuestro país y es, al mismo tiempo, un testimonio de la profunda vocación del pueblo colombiano a la Virgen Madre, que en Chiquinquirá se manifestó con la renovación milagrosa de su imagen en 1586”.



En su mensaje le agradecen al pontífice, quien desde el inicio del proyecto lo aceptó y animó para que fuera una realidad. Incluso, estaba previsto que el Papa asistiera al acto, invitado por Eastman, pero a última hora se le notificó que el pontífice no acudiría. La hospitalización de Francisco para ser sometido a una operación de colon, de la que se recupera satisfactoriamente en el Policlínico Gemelli de Roma, fue la causa de su ausencia.

La réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, fue hecha con mosaicos. Un regalo del Gobierno colombiano al Estado de la Ciudad del Vaticano. Foto: EFE/ Embajada de Colombia ante la Sante Sede

Los frailes dominicos de la provincia de San Luis Bertrán, encargados de custodiar el lienzo de la Virgen, también se pronunciaron: “En estos tiempos, en los que Colombia atraviesa por una serie de acontecimientos sociales que ponen en crisis la estabilidad política, el modelo económico y el futuro de nuestras instituciones, y por los que el mismo papa Francisco ha invitado a orar, entronizar la réplica de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá en los jardines vaticanos es un signo que nos convoca a trabajar en comunión por el bienestar y la justicia social que a gritos clama Colombia”.

Entronizar la réplica de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá en los jardines vaticanos es un signo que nos convoca a trabajar en comunión por el bienestar y la justicia social

La Virgen de Chiquinquirá es una de las figuras religiosas más importantes de Colombia. Su protagonismo dentro de la vida nacional es tan grande que incluso figuras históricas de diferentes épocas han pedido su amparo. Gustavo Rojas Pinilla la condecoró con la Cruz de Boyacá; Simón Bolívar le encomendó la campaña libertadora, y Marco Fidel Suárez la nombró reina de Colombia, coronación de la que ayer se cumplieron 102 años.



El 9 de julio de 1919, bajo ese Gobierno conservador, y ante la necesidad de tener un referente que consolidara la unidad de país, el obispo de Tunja, Eduardo Maldonado, coronó a la Virgen en un acto en la plaza de Bolívar, en Bogotá, según fray Carlos Mario Alzate montes O. P., rector del Santuario Mariano de Chiquinquirá.



La imagen original de la Virgen, del siglo XVI, fue abandonada durante años tras perder su color, hasta que una devota la recuperó y volvió a colocarla en una capilla, donde, según la tradición, se produjo una restauración milagrosa de la obra.



Con información de Efe