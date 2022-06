Los años setenta fueron una época de transformación cultural. En Estados Unidos, la ciudad de San Francisco fue sin duda el centro de los procesos de debate cultural alrededor de las comunidades LGBTIQ+. Esos espacios donde se fue incluyendo la discusión de que las personas con diferentes inclinaciones sexuales no son distintas a los demás y por tanto debían ser tratados en igualdad de derechos. Una de las figuras de aquel momento histórico fue Raymond Broshears, el sacerdote homosexual que creó los Lavender Panthers.

Broshears era un evagelista pentecostal y reconocido homosexual que en julio de 1973 fue atacado por su inclinación sexual. Dicho ataque desembocó en que el prelado creara un grupo armado de algunas cuantas personas con el cual buscaba defender a la comunidad gay.

Ese "ejército", conformado por unas cuantas personas fue presentado por el mismo Broshears en una rueda de prensa realizada en la sede de su centro comunitario. Allí, con una escopeta de calibre .410 en las manos, el reverendo informó que los gays estaban obligados a actuar ante la inacción de la policía.

Portada de la revista Coast, con Raymond Broshears, líder de los Lavender Panthers. Foto: Archivo particular

“La policía mira hacia otro lado cuando un gay es golpeado. El golpeado es amenazado como si fuera el criminal, no la víctima. Tomaremos represalias. Nunca más nos quedaremos de brazos cruzados”, dijo entonces en la rueda de prensa el reverendo.

Los Lavender Panthers estaban inspirados en otro reconocido movimiento, el de los Black Panthers que por aquellas épocas defendían el orgullo racial y de las minorías étnicas y negritudes en Estados Unidos. Incluso su logo era similar.

Los Lavender Panthers, que eran un grupo de entre 9 y 21 personas, patrullaban la ciudad de San Francisco buscando a quienes pudiesen necesitar de su apoyo. Entraban a baños públicos y en algunos casos se enfrentaban con personas que afectaran a la comunidad LGBTIQ+.

Broshears fue su líder y cabeza visible. El reverendo además era un reconocido activista de la ciudad. En 1971 fundó la Alianza de Activistas Gay y también fue uno de los fundadores del desfile del orgullo gay de San Francisco.

Además fundó el Gay Crusader, un periódico para atacar y cuestionar a quienes no estaban de acuerdo con su visión.

Sin embargo, Broshears fue también ampliamente criticado por sectores de la comunidad gay que veían en la violencia una respuesta inadecuada a sus problemáticas.

Winston Leyland, editor de la revista Gay Sunshine critió en su momento a Broshears por sus acciones violentas y aseguró que era “la persona más dañina para el movimiento gay”.

También la Sociedad por los Derechos Individuales aseguró en su momento que “el reverendo Broshears no representa a la comunidad gay de San Francisco. El uso de la violencia para responder a la violencia no soluciona nada”.

Las críticas y el poco despliegue de la iniciativa causó que apenas un año después de su creación, en 1974, los Lavender Panthers se disolvieran. Las protestas pacíficas se posicionaron como el instrumento utilizado por la comunidad LGBTIQ+ para ganar relevancia en el debate público y iniciativas como la de Broshears quedaron relegadas en el pasado.

El reverendo, sin embargo, intentó revivir a los Lavender Panthers en 1979, aunque no lo logró. Apenas tres años después falleció en su casa el 10 de enero de 1982 a causa de una hemorragia cerebral. En 2019 se estrenó un documental con su historia llamado That Was Ray.

