El papa Francisco señaló la falta de educación sexual como un problema para los jóvenes y afirmó que la pornografía es "la comercialización más burda del amor", durante la clausura del primer Congreso Mundial de "Ecociudades Educativas".

"La pornografía es, en este momento, la comercialización más burda del amor", afirmó el Pontífice tras indicar que la educación "es un deber de la sociedad y de los padres", que entre sus cometidos han de preparar a los más jóvenes para que sepan "qué es el amor en la vida".



"Por falta de educación sexual se termina en la comercialización del amor. El amor no es para comercializar y los chicos (jóvenes) no deben ser usados", apuntó Francisco al responder a una pregunta formulada por uno de los participantes de la organización Scholas desde Puerto Vallarta (México) sobre la violencia sexual y el sistema educativo.



El Pontífice dialogó desde Roma, mediante videoconferencia, con jóvenes de Argentina, Estados Unidos, México y la Amazonía colombiana, además de un grupo de una residencia de España en la que ancianos reciben las visitas regulares de estudiantes.

Papa Francisco. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

Cada uno de los participantes expuso al papa sus dudas sobre el futuro de la sociedad, para recibir su consejo, aunque en el evento el pontífice también confirmó su intención de viajar a Argentina, su país natal, el próximo año.



Sobre la convivencia entre ancianos y jóvenes, el argentino subrayó que es necesaria para que una sociedad "sobreviva".



"Una sociedad se echa a perder cuando se pierde la unión de la raíz con el tronco, si no nos unimos con las raíces, si no recibimos la savia de allí, nos secamos", sostuvo antes de alertar de que en "algunos sectores de la sociedad se esconde a los viejos".

"El anciano no debe estar guardado, y ellos también deben aprender de los jóvenes, de su ilusión", añadió al dirigirse a los particopantes del programa "Estar Juntos", que une a varias generaciones en la Residencia Claret de Granada (España).



Durante el evento, Francisco también fue consultado sobre la violencia en Estados Unidos, una "crisis" sobre la que aseguró que solo será posible salir "juntos".



"De una crisis no se sale igual, se sale mejor o peor, hay que jugársela para trata de salir mejor", dijo, y lamentó que "lamentablemente algunas medidas que se toman contra la crisis no ayudan" sin hacer más referencias políticas.



El acto sirvió también como clausura del primer Congreso Mundial de "Ecociudades Educativas", organizado por la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y en el que 50 alcaldes de ciudades iberoamericanas discutieron esta semana sobre el desarrollo sostenible.

Scholas Occurrentes es una organización Internacional de Derecho Pontificio creada por decreto del papa Francisco, que está presente en 190 países y que a través de su red integra a más de medio millón de escuelas y redes educativas.

EFE

