Papa pide que se escuche y no se defraude a los jóvenes que piden cambios

El papa Francisco instó hoy a los líderes del mundo a que se escuche a los jóvenes que piden un cambio para abordar la crisis alimentaria y climática y "no se les defraude", con motivo de un mensaje enviado al Foro Mundial de la Alimentación que se está celebrando en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en Roma.



(Además: Papa Francisco pide perdón por 'pecados' de la Iglesia Católica en México)

Sus palabras son una promesa a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros hijos e hijas y a nuestros nietos. FACEBOOK

TWITTER

El Foro Mundial de la Alimentación es un movimiento liderado por jóvenes que celebra su primer evento y en el que representantes de todo el mundo tienen la tarea de contribuir para dar forma al futuro de los sistemas agroalimentarios.



En esta ocasión fue el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, quien se encargó de leer el mensaje, en el que el Papa señaló: "Hoy los jóvenes de todo el mundo están cultivando su creatividad y su energía para abordar las causas estructurales de la actual crisis alimentaria, desde prolongados conflictos armados hasta los efectos devastadores del cambio climático".



(Le puede interesar: Estas son las vacunas aceptadas para poder entrar a EE. UU. desde noviembre)



"Su regalo para nosotros consiste en aportar soluciones innovadoras para abordar viejos problemas y en la valentía para no dejarse limitar por un pensamiento miope que se resiste a cambiar", escribió Francisco.



Recordó que los líderes del mundo se reunieron en Nueva York para celebrar la Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios y que se comprometieron a trabajar juntos para lograr la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que es el de erradicar el hambre en el mundo.



"Sus palabras son una promesa a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros hijos e hijas y a nuestros nietos", destacó. A ellos, el pontífice argentino les dijo "que ahora deben cumplir los compromisos formulados en los últimos meses, compete no defraudar a las nuevas generaciones (...) Miren profundamente a los ojos de los jóvenes que les piden un cambio, y escuchen. Escuchen sus preocupaciones e inspírense en su visión, porque es nuestro presente el que definirá su futuro", clamó.



Y a los jóvenes reunidos en el Foro Mundial de la Alimentación les pidió que "sean intrépidos y decididos" y "que permanezcan unidos y firmes en sus propósitos" y " no sean mezquinos en sus sueños, luchen por un futuro mejor y conviertan esos anhelos en acciones concretas y significativas (...) Dejen atrás rutinas y falsos espejismos y regeneren este mundo tan sacudido por la pandemia. Y esto será una feliz realidad si siembran solidaridad, creatividad y nobleza de espíritu", les dijo.

Encuentre también en Vida:

Así han caído las matrículas universitarias en Colombia por la pandemia

Estas son las universidades con mayor 'gancho' laboral para sus egresados