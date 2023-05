El papa Francisco pidió no resignarse al "declive" de la familia, que definió como "una alianza insustituible e indisoluble entre el hombre y la mujer" en su mensaje con ocasión del lanzamiento de la iniciativa 'Family Global Compact' publicada este martes.



"No podemos resignarnos a su declive a causa de la incertidumbre, el individualismo y el consumismo, que plantean un futuro de individuos que piensan en sí mismos. No podemos ser indiferentes al futuro de la familia, comunidad de vida y de amor, alianza insustituible e indisoluble entre el hombre y la mujer, lugar de encuentro entre generaciones, esperanza de la sociedad", afirma.



Porque, agrega Francisco, "la familia tiene efectos positivos sobre todos, en cuanto es generadora del bien común. Las buenas relaciones familiares representan una riqueza irremplazable no sólo para los esposos y los hijos, sino para toda la comunidad eclesial y civil".



La iniciativa "Family Global Compact" es un programa compartido de acciones dirigido a entablar un diálogo entre la pastoral familiar y los centros de estudio e investigación sobre la familia presentes en las universidades católicas de todo el mundo.



El papa espera que "ayude a las nuevas generaciones, en este tiempo de incertidumbre y de falta de esperanza, a valorar el matrimonio, la vida familiar con sus recursos y sus desafíos, y la belleza de generar y custodiar la vida humana".



Es necesario, agregó, "un esfuerzo más responsable y generoso, que consiste en presentar las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece".



El pontífice explica que son muchos los obstáculos, incluida la falta de respaldo por parte de la sociedad, por lo que "muchos jóvenes rechazan la decisión del matrimonio inclinándose por relaciones afectivas más inestables e informales".



Y ante ello, entre otras cuestiones, el papa propone al "Family Global Compact" que se trabaje para que "surjan propuestas y objetivos útiles para las políticas públicas".



EFE