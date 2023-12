El papa Francisco pide no confundir la fiesta en Navidad con el consumismo

El papa Francisco pidió hoy en ocasión de la Navidad "no confundir la fiesta con el consumismo" y pensar en aquellas poblaciones que sufren la guerra como Palestina, Israel y Ucrania, durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.



"Os deseo un buen domingo y una Nochebuena en la oración, en el calor del afecto y de la sobriedad y si me permitís, una recomendación: No confundáis la fiesta con el consumismo. Puedes como cristiano celebrar en sencillez y sin derroche compartir con los que carecen de lo necesario o les falta compañía", dijo el papa asomado a la ventana del palacio pontificio.



Francisco también pidió recordar en esta Navidad a "nuestros hermanos que sufren la guerra" y "pensar en Palestina, Israel y Ucrania y en los que sufren la miseria, el hambre y la esclavitud".

"El dios que tomó un corazón humano, inculque la humanidad en el corazón de los hombres", deseó Francisco.

El papa, que se acaba de recuperar de una bronquitis, presidirá todos los actos litúrgicos de la Navidad, comenzando con la celebración hoy de la misa del gallo en la Basílica de San Pedro.

La misa comenzará a las 19.30 hora italiana (18.30 GMT) como viene siendo habitual en los últimos años, en vez de esperar a la medianoche, para que después los fieles puedan ir a cenar con sus familias.

Debido a sus problemas de movilidad, el papa presidirá la ceremonia a un lado del altar y leerá la homilía.

La mañana de Navidad, Jorge Bergoglio se volverá a asomar a las 12.00 horas (11.00 GMT) al balcón central de la logia de la basílica vaticana, como en el día de su elección, para leer el Mensaje de Navidad, concentrado, como cada año, en los males y guerras del mundo, e impartir la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad de Roma y a todo el mundo).

Público en la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus. Foto: AFP

El día 31 celebrará las primeras vísperas en la basílica de San Pedro a las 17.00 horas (16.00 GMT) y el 1 de enero se celebrará la misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y que coincide con la Jornada Mundial de Paz. Las celebraciones de Navidad concluirán el 6 de enero, con la misa de la Epifanía a las 10.00 horas (9.00 GMT) en San Pedro.



EFE

