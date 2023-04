La italiana Francesca Ambrogetti y el argentino Sergio Rubín son un par de periodistas que ya han escrito dos libros sobre el mismo hombre. El primero es ‘El Jesuita (publicado en 2010, cuando el papa Francisco aún era Jorge Bergoglio) y el segundo es ‘El pastor’ (publicado a penas este 2023).



‘El Pastor’ resulta ser un libro escrito con base a varias entrevistas realizadas por Ambrogetti y Rubín durante los últimos 10 años. En sus páginas, no solo se refieren al pontífice como un religioso, sino también como un líder que tiene una opinión sobre política internacional, economía y finanzas.

Según dijo Rubín, en entrevista con Infobae, este segundo libro puede ser considerado la continuación de ‘El Jesuita’. En ese entonces, Jorge Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires pronto a retirarse. Sin embargo, los planes le cambiaron y se convirtió en el papa Francisco, el primero proveniente de las Américas, del cono sur y, más encima, jesuita.



Los autores señalaron que se pusieron el reto de hacer el libro a partir de entrevistas, lo que necesitó de bastante perseverancia para poder sacar ambos textos. “Dice que esta vez no fuimos perseverantes por el tiempo que tardamos para empezar el libro, sino porque lo hicimos a lo largo de casi 10 años. Antes tuvimos la perseverancia para esperar, ahora para ir haciéndolo a lo largo del tiempo. Con la Iglesia, si uno está apurado está perdido. La Iglesia tiene otros tiempos”, indicó Rubín.

Sobre el proceso, Ambrogetti detalló cómo había sido ese diálogo con el pontífice, quien además no suele dar entrevistas a la prensa: “Siempre había bromas, imposible que no las hubiera en un diálogo con el papa Francisco. Nos hacía sentir cómodos. Al final nos sentíamos como si estuviéramos siguiendo las charlas en el arzobispado, como si fuera una misma conversación que continuaba y la única diferencia era el traje blanco. Nunca lo tomé como un diálogo formal”, explicó.



Luego, cuando se les preguntó a los periodistas sobre por qué consideraban relevante que incluso quienes no sean católicos conozcan las ideas del papa, la respuesta de Ambrogetti fue clara: “Este libro trata de mostrar a católicos, a no católicos y a no creyentes la personalidad de una persona con tanta apertura que está haciendo que la Iglesia sea más universal que nunca. No quiero exagerar, pero creo que Francisco es el papa que más abrió el diálogo”, afirmó. También indicó que esto se podía deber a que el líder religioso proviene “de afuera del núcleo de la Iglesia Católica central, en Europa”.

El Papa Francisco preside una misa por la beatificación del Papa Juan Pablo I en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Foto: EFE

“Es el papa que tuvo mayor diálogo con otras religiones, creo que es indiscutible. Y aún más, es el papa que más dialoga con el no creyente, incluso con los ateos. Tiene una apertura increíble”, agregó la italiana durante la citada entrevista.



Finalmente, explicaron que el hecho de que el papa fuera jesuita también podía marcar otra diferencia entre él y sus antecesores. “Los jesuitas tienen dos condiciones: son fundamentalmente misioneros y gente que mira mucho hacia adelante”, dijo Sergio Rubín.



“Aceptación, comprensión y respeto de las diferencias. Él habla de las periferias geográficas y existenciales. El jesuita sale al mundo. Una Iglesia que sale al mundo pero que además va hacia adelante, que busca comprender las sensibilidades modernas: el tema de los gays, de los divorciados, el mundo va hacia allá, hacia la amplitud. Todo eso lo incorpora Francisco”, sentenció, haciendo referencia a temas sensibles para la Iglesia sobre los cuales se ha pronunciado el pontífice en estos años.



“Su apertura no sólo es interesante, sino que es necesaria y es oportuna porque la aceleración de los cambios es muy alta y hay que tener en cuentas las sensibilidades modernas. Eso no significa traicionar las doctrinas, pero sí el modo de llevar adelante esas doctrinas en el mundo moderno”, concluyó el autor argentino en el citado medio.

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

