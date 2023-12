El papa Francisco retomó sus actividades: habló de la Virgen de Guadalupe y de México

Cada 12 de diciembre se lleva a cabo la celebración de la Virgen de Guadalupe, por lo que este año, el papa Francisco habló sobre Nuestra Señora de Guadalupe, y además, se refirió a México, dando un mensaje de esperanza y alentador frente a la situación del país latinoamericano.



El Vaticano informó que el papa Francisco retomó sus actividades tras recuperarse de una bronquitis que lo obligó a mantenerse en reposo durante unas semanas.



Asimismo, estará presente en los actos litúrgicos que se llevarán a cabo durante esta época navideña. El pontífice volvió a sus labores con la celebración de la Misa de Gallo en el interior de la Basílica de San Pedro el martes 12 de diciembre.



Posteriormente, el papa tuvo una entrevista exclusiva con Valentina Alazraki, corresponsal de Nmás al interior del Vaticano, quien le pidió que ponga en manos de la Señora de Guadalupe el dolor de las familias por inseguridad, desapariciones, feminicidios, pobreza, desastres naturales, entre otros aspectos.



El papa respondió: "Lo hago con gusto porque el pueblo mexicano se merece una madre, por algo eligió México, aquella palabra al indio: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Y eso se repite al pueblo mexicano".



El máximo líder católico agregó en su discurso, durante la entrevista, que las mamás saben acompañar a sus hijos en cualquier tipo de momentos. Incluso si hay situaciones de rebeldía, una madre actúa con paciencia.



“El Señor estuvo grande con nosotros al darnos una madre así y esa frase tenemos que repetirla en los momentos de tristeza: ‘yo estoy aquí que soy tu madre, por qué dudas, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?’, y eso nos tiene que dar fuerza para seguir adelante”, dijo el papa Francisco.

El Papa Francisco preside una Misa en honor de la Santísima Virgen María de Guadalupe, Foto: EFE

El papa dice que el mensaje de Guadalupe no tolera 'ideologías' ni es 'para ganar dinero'

Por otro lado, el papa Francisco celebró, en la Basílica de San Pedro, la misa con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y de las Américas, y aseguró que el mensaje de la 'Guadalupana' no tolera "ideologías" ni es "para ganar dinero".



El papa Francisco recordó que el mensaje de la Virgen de Guadalupe es el de "la imagen, la tilma y las rosas, así de sencillo, sin glosa": "Nos defiende de tantas ideologías sociales y políticas con la que con tanta frecuencia se usa esta realidad 'Guadalupana' para fundamentarse, justificarse y ganar dinero".



"El mensaje guadalupano no tolera ideologías", aseveró el pontífice.



El papa volvió a hacer así referencia a la apropiación ideológica del culto a la Virgen de Guadalupe como ya hizo el año pasado en esta misma ocasión cuando mostró su preocupación por "las propuestas de tinte ideológico-cultural de diverso signo, que quieren apropiarse del encuentro de un pueblo con su Madre, que quieren desmestizar, maquillar a la Madre”.



El papa recordó que, según la tradición católica, en las apariciones, la Virgen pide a Juan Diego un pequeño trabajo, recoger unas flores y que para él, es que en "el acto de recogerlas nos revela que Dios quiere que acojamos ese don, que perfumemos nuestra débil realidad con obras de bien, creciendo en la virtud y eliminando odios y temores".



"Virtudes que llenan nuestra pobreza en la sencillez de pequeños gestos de amor, que van iluminando nuestra tilma, sin que nos demos cuenta, con la imagen de una Iglesia que lleva a Cristo en su seno", agregó.



El papa señaló que la Virgen "pidió a Juan Diego y nos pide a cada uno de nosotros, en nuestra responsabilidad de construir la Iglesia, de recoger las virtudes que deben perfumar nuestra pobreza y ser testimonio de que Dios ha impreso su imagen en nuestro corazón".



*EFE Y AFP