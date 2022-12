Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre 'Chucho', es una de las personas más reconocidas a nivel religioso en Colombia. Y aunque es famoso por los diferentes programas de televisión en los que ha participado, probablemente pocas personas conocen detalles de su vida personal.



Es por eso que en el programa 'Los Informantes', de Caracol Televisión, el padre 'Chucho' contó su historia dentro de la Iglesia Católica y sus aspiraciones para el futuro.

Una de las revelaciones que hizo fue decir que su mayor sueño, aunque "un poquito complicado", es "ser santo".

"Quiero ser ese hombre bueno y santo, y si quiero ser santo es porque quiero que los que estén a mi lado lleguen conmigo a donde Dios nos quiere llevar", agregó.

El sacerdote, quien se dio a conocer gracias al programa 'Cura para el alma', de RCN, reconoció que ha tenido contradictores, por lo que dijo que "la cruz es de amores y odios".

"Cuando llega el maltrato y el golpe que hiere, que lastima, creo que eso es para decirle al diablo: 'Sabe qué, Satanás, con esto, usted me da fuerzas para ser un mejor servidor' ", comentó.



'Yo me veía siendo papá'

El padre 'Chucho' creció en el barrio Santa Bárbara de Bogotá. Tiene tres hermanos; nueve sobrinos, a quienes llama hijos, y la hija de uno de ellos, a quien bautizó como "nieta".

Tiene un gran amor por los niños, por lo que contó que cuando era más joven soñaba con ser papá, además de servir con su trabajo. Sin embargo, desde pequeño cree que estuvo destinado para estar en la iglesia, pues en su familia siempre ha existido un sacerdote y entró en el seminario "por rosca". No obstante, terminó enamorado de la vida en el sacerdocio.

Años después, y después de alcanzar reconocimiento a nivel nacional, dice que su propósito es "poder llevar el amor de Dios".



Su camino en el exorcismo

Hace aproximadamente 10 años dejó la televisión a un lado, volvió a la parroquia y ahora es exorcista, luego de que fuera elegido por el Papa y el Obispo y se determinara que cumple con las indicaciones del Código de Derecho Canónico.

“Yo soy el exorcista de la diócesis, pero también desde hace un par de años, por la gracia de Dios, por la rosca del cielo, he sido también nombrado socio y miembro en esta asociación internacional”, explicó.

Dijo que los exorcismos "duelen más en la vida real" que en las películas. "Yo creo que cuando vemos que el mal se levanta, y lo conocemos, hay que exorcizarlo también", agregó.

"Me pasó con un joven, cuando lo vi revolcándose (...) yo rompí todos los protocolos, y yo llorando, me lancé encima de él del dolor que tenía y dije: 'Señor, yo no puedo' ", contó.

Sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El padre, por otro lado, afirmó que en su parroquia han llegado todo tipo de personas, incluyendo políticos de diferentes posturas. "Si me piden bendecir hoy la casa del doctor Gustavo Petro, la voy a bendecir", manifestó.

También, fue crítico al hablar de la pederastia en la Iglesia. “No logro entender cómo hombres se escondieron en Dios para hacerle daño a los niños, ahí sí me falta el abrazo de misericordia, yo creo que la ley tiene que ser cadena perpetua”, dijo.

Los 14 de cada mes, el sacerdote ofrece una misa por los enfermos en el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia, a la que asisten decenas de personas. Aunque muchas de ellas buscan milagros, el padre 'Chucho' resaltó el siguiente mensaje: “No busquemos milagros, mejor busquemos al Señor de los Milagros y, si nos quedamos con el Señor, nos quedamos con todo”.



