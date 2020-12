‘El mundo necesita fraternidad’

"La necesidad de fraternidad” en el mundo, en estos tiempos de pandemia, fue una de las partes más importantes del mensaje del Papa en estas fechas.

“En este momento de la historia, marcado por la crisis ecológica y por los graves desequilibrios económicos y sociales, agravados por la pandemia del coronavirus, necesitamos más que nunca la fraternidad”, declaró el pontífice argentino.



Y llamó a una fraternidad concreta, más allá de la familia, la etnia, la religión, la lengua o la cultura. “Y esto es válido también para las relaciones entre los pueblos y las naciones”, insistió Jorge Mario Bergoglio.



Este llamado a la solidaridad se aplica “especialmente con las personas más frágiles, los enfermos y todos aquellos que en este momento se encuentran sin trabajo o en graves dificultades por las consecuencias económicas de la pandemia, así como con las mujeres que en estos meses de confinamiento han sufrido violencia doméstica”.



Tanto en su mensaje del 24 de diciembre como en el de ayer, con la bendición Urbi et orbi, el sumo pontífice se refirió a la necesidad de apoyo entre las naciones para que aquellas más pobres y vulnerables tengan derecho a las vacunas contra el covid-19.



“Que las vacunas sean para todos, especialmente para los más vulnerables. Las leyes del mercado y las patentes no tienen que estar por encima de la salud de la humanidad”.



De ahí que haya insistido en el “sueño de fraternidad ante las desigualdades socioeconómicas”, frecuentemente opuesto al dogma neoliberal, que ha sido un tema clave en sus casi ocho años del pontificado, y que ha estado presente sobre todo en sus discursos desde el comienzo de la pandemia, en particular con la publicación, en octubre pasado, de un extenso alegato en este sentido, la encíclica Fratelli tutti (Hermanos todos).



El Papa también se refirió a sus reflexiones sobre los difíciles reencuentros familiares, para él una ocasión para magnificar su importancia. “Mi pensamiento se dirige a las familias: a las que no pueden reunirse, así como a las que se ven obligadas a quedarse en casa. Que la Navidad sea una oportunidad para redescubrir la familia como cuna de vida y de fe; un lugar de amor que acoge, de diálogo, de perdón, de solidaridad fraterna y de alegría compartida, fuente de paz para la humanidad”, dijo.



Las apariciones del Papa en estas fechas estuvieron enmarcadas por poca asistencia de fieles, debido a la pandemia y a las medidas de protección exigidas. La del 24 de diciembre se realizó mucho más temprano por los horarios de toque de queda en Roma.



Además, el pontífice habló de la necesidad de extremar la protección, especialmente el uso de tapabocas, considerado por muchos como violación de la libertad.



Resumen de agencias