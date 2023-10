Fieles a una antigua tradición, los obispos y los cardenales de la Iglesia católica adoptan un escudo y un lema cuando asumen la nueva misión que les confía el Obispo de Roma.



En el caso del arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, tanto el blasón como el lema cardenalicio elegidos, expresan sus prioridades pastorales a partir de este sábado 30 de septiembre, cuando el Papa Francisco lo creará cardenal junto con otros 20 prelados del mundo, en el consistorio que se celebrará en la Basílica de San Pedro.

“Ningún escudo lo he diseñado yo”, me confesó. “Unos sacerdotes que saben de eso me han ayudado a prepararlos”, continuó. No me cabe la menor duda de sus colaboradores han logrado plasmar en cada elemento y en cada palabra su ADN pastoral.

La estrella de la evangelización

Escudo cardenalicio.

“Se ha tomado como referencia el escudo episcopal de Montelíbano, que fue mi primera diócesis”, me explica pausadamente. En efecto, la heráldica de su escudo episcopal confirma que “la vid con sus sarmientos y la estrella, ambos en plata y dispuestos en faja, hacen alusión al lema personal que se lee en la divisa; son símbolo de la permanencia virtuosa en el amor de Cristo para dar fruto en abundancia con la intercesión de la Virgen María, estrella de la evangelización”.

Monseñor Luis José Rueda Aparicio ya está en Roma en donde se encuentra asistiendo a ruedas de prensa y ensayos de la ceremonia.

“Permanezcan en mi amor”, es la frase que acompaña su escudo episcopal desde 1992 –o el mandato, si se quiere–. La frase ha sido atribuida a Jesús, como se aprecia en el evangelio de Juan (15, 9). “Para mí siempre ha sido frase inspiradora, porque significa que yo no soy la fuente del amor, sino que, si permanezco en el amor de Jesús, si me dejo amar por él, puedo amar a los demás”, me comenta el nuevo cardenal colombiano. Para él, se trata de una tarea diaria, siempre presente en su misión evangelizadora. Por eso su lema cardenalicio seguirá siendo “permanezcan en mi amor”.

Por otra parte, el escudo es fiel a la tradición heráldica al poner, como timbre, el capelo cardenalicio “con cordones rematados en borlas de cinco órdenes a ambos lados, todo en gules”. Además, “de la punta se desprende el palio arzobispal con tres cruces paté” que evoca el palio arzobispal de la sede de Bogotá, primada de Colombia.

Pablo VI como referente

Con todo, algo que llama la atención profundamente es el color rojo rubí que tiñe prácticamente todo el escudo y evoca la entrega martirial a la que están llamados los cardenales, “hasta entregar la vida por Cristo y por la Iglesia”. Por su parte, el cardenal Rueda me confiesa que “todo el fondo rojo es muy parecido al escudo de Pablo VI cuando fue elegido como cardenal. Es un fondo austero, sencillo, sin adornos, y con una cruz que lo atraviesa todo”.



Me atrevo a pensar que el cardenal Giovanni Battista Montini –quien luego sería elegido Papa y asumiría el nombre de Pablo VI–, será un referente clave para comprender el cardenalato de Luis José Rueda.

ÓSCAR ELIZALDE PRADA*

Especial para El Tiempo | @OscarElizaldeP

* Doctor en comunicación social. Consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.