‘El exorcista del Papa’ es una de las películas del momento en Colombia y en el mundo. Dirigida por Julius Avery y protagonizada por Russell Crowe, ganador del Óscar en el 2001 por su papel en ‘Gladiador’, está basada en los encuentros con "el demonio de la vida real" del sacerdote católico Gabriele Amorth, principal exorcista del Vaticano desde 1986 hasta su muerte en 2016.

Y aunque sigue siendo un éxito en taquilla, ha empezado a recibir fuertes críticas. Una de ellas es la de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) —fundada en 1994 precisamente por el padre Amorth—, describió al nuevo filme como “contrario a la realidad histórica” y “ofensivo” respecto al estado de sufrimiento de los poseídos.



Según lo registró el portal católico AciPrensa, la asociación —a la que pertenecen más de 800 miembros— , manifestó que la cinta “manifiesta su poca fiabilidad en un tema tan delicado y relevante”. Y añadió que la estrella de cine Russell Crowe no evoca ni la apariencia física y menos las cualidades humanas del padre Amorth.



“Los exorcistas también hicieron notar que Julius Avery, director de la película, pareciera estar interesado en la ‘llamativa asociación entre el exorcista y el famoso gladiador de hace veinte años, y no en el espíritu de servicio que mueve al primero en su ministerio de consolación”.



También señalaron que la producción evoca a películas con temáticas similares, tales como ‘El código Da Vinci’, “para inculcar en el público la duda de siempre: ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿El diablo o el ‘poder’ eclesiástico?”. Y criticó las exageraciones propias de las películas de exorcistas, con manifestaciones físicas y verbales propias del cine de terror”.

“Tal forma de relatar la experiencia del exorcismo del P. Amorth, además de ser contraria a la realidad histórica, distorsiona y falsea lo que realmente se vive y experimenta durante el exorcismo de verdaderos poseídos que nosotros, exorcistas católicos, realizamos según las directrices dadas por la Iglesia”, denunciaron.



En varias ocasiones, Russel Crowe había mencionado no ser un fan del género, pero este caso fue diferente. Lo que le atrajo de la película y lo alejó de sus prejuicios fue el personaje. Interpretar al padre Gabriele Amorth no fue sencillo.

Crowe llevó a cabo una minuciosa investigación, leyó material sobre exorcismos y los libros del sacerdote. Viajó a Roma, al Vaticano y conversó con gente cercana a Amorth. Se encargó de captar cada detalle para poner en la pantalla un personaje tan interesante como el que él estaba descubriendo.



