Un estudio realizado en marzo de 2023 por Greater Good Science Center –instituto adscrito a la Universidad de Berkeley, California, que investiga en torno a las raíces de la compasión, el altruismo y la felicidad– midió la relación existente entre el bienestar y la inspiración, hallando que la interacción activa con contenido inspirador evita el aumento del burnout (síndrome del quemado) y, en cambio, genera emociones positivas, prolonga el sueño y mejora la calidad del mismo.

Dicha interacción con contenido inspirador va desde la búsqueda de publicaciones o tableros en redes sociales como Instagram y Pinterest, con frases motivacionales y, de manera más reciente, versículos bíblicos (ya están reemplazando a los mantras de las filosofías orientales), hasta la elaboración de técnicas artísticas análogas, por ejemplo, la elaboración de anillos de papel, figuras de origami, filigrana o papel maché, la pintura, el dibujo, el lettering (dibujar letras) y la escritura de un diario, como métodos para ayudarse emocionalmente.

Son herramientas de la llamada creatividad emocional, tendencia descrita por la psicología y que ha tomado fuerza de la mano de los diarios creativos y, especialmente, de los de corte religioso que se conocen como diarios bíblicos (Bible journals) o diarios devocionales.

Mediante técnicas artísticas, se establece amistad con Dios y sana el corazón. Foto: iStock

“El bible journaling es un movimiento artístico que permite relacionarte con Dios, leer la Biblia y estudiarla de una manera más creativa y menos aburrida. La idea es que mediante técnicas artísticas, mayormente manuales, establezcas amistad con Dios y sanes tu corazón, puedas crear para Dios y empezar a estudiar su palabra, entendiendo el mensaje que Él tiene para ti”, explica Diana Borrás, pionera de esta técnica en Colombia mediante Mi Diario Creativo con Jesús, su plataforma de inspiración y recursos para hacer bible journaling.

Inspiración divina

Seguir un diario bíblico es una técnica de terapia emocional creativa que atrae a los más jóvenes, quienes conscientes de la necesidad de cuidar su salud mental, la han apropiado como método terapéutico que trasciende la tradicional consulta hablada con el especialista, pues hace de las técnicas visuales análogas sus principales herramientas.

Para María Paula Martínez Garzón, el bible journaling es su método de hacer ministerio, evangelizar y adorar a Dios, pero comenzó siendo la manera ideal para leer y estudiar la Biblia “a través de la creatividad y del arte visual, empleando elementos, como el código de color, dibujos, anotaciones creativas, papeles, recortes y todos los recursos del arte manual que permitan intervenir la Biblia para estudiarla y entenderla más a profundidad”. Así, esta diseñadora industrial de 22 años logró acercarse y entender el mensaje de Dios para ella.

Pintar letras y hacer dibujos o anotaciones ayuda a entender y priorizar los mensajes de la Biblia. Foto: Particular

“Hace años quise empezar a leer la Biblia y no tenía idea de cómo hacerlo. Empecé por el código de color que me sugirieron en la iglesia a la que asisto; también vi videos en Youtube que explicaban los capítulos que iba leyendo, para entenderlos mejor; en paralelo empecé a dibujar sobre la misma Biblia y a hacer apuntes bonitos sobre las páginas que leía, sin saber que eso se llamaba bible journaling. Luego, mi amiga Alejandra Navarro empezó a mostrarme fotos de biblias dibujadas e intervenidas y empecé a experimentar pintando la mía, poniéndole papeles, añadiéndole más cosas, etc. Con ella creamos la plataforma de inspiración Biblia Devocional, enseñando en redes sociales nuestro método de estudio de la Biblia, pues nos dio muchos frutos en nuestras vidas”, dice María Paula.

En términos prácticos, un diario bíblico o devocional implica llevar un registro creativo de las lecturas sagradas que hacen parte del momento de oración.



“Se puede realizar en cualquier Biblia o en las que están diseñadas y cuentan con los espacios para ser intervenidas con técnicas como caligrafía, mediante la cual puedes escribir tus versículos favoritos; hay quienes les gusta la pintura, entonces pueden pintar, otros prefieren usar stickers, papeles, etc. O ese mensaje que Dios te da lo puedes llevar en un cuaderno, un libro o en tu Biblia convencional, puedes pegar una hoja con estas intervenciones, creando para Dios y así, cuando vuelvas a verlos, recuerdas sus promesas de amor y amistad incondicionales”, explica Borrás.

Inclusive, se realiza de manera digital. Este método es más cercano a los más jóvenes, que leen la Biblia en tabletas “y ahí mismo hacen dibujos digitales sobre el texto que leyeron o le añaden imágenes mediante aplicaciones como Goodnotes y Procreate”, dice María Paula para quien un buen plan de amigas es reunirse en cafés, llevar recortes de revistas, marcadores y stickers; leer una porción de la Biblia, dibujar y deleitarse juntas con la palabra.

Cree su diario bíblico