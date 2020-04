'El amor nos salvará de este virus': arzobispo de Popayán

Por primera vez, monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de la capital del Cauca, ofreció la celebración de la última cena sin la presencia de los cientos de feligreses que asisten a su eucaristía en la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción, de Popayán.

Y es que debido a la cuarentena nacional como medida de control para prevenir el contagio del nuevo coronavirus y que impide a los feligreses visitar los templos religiosos, EL TIEMPO transmitió en vivo la misa vespertina de la cena del señor del Jueves Santo.



"Hoy la catedral está llegando hasta sus casas, es más grande que nunca, hoy cada templo parroquial es el universo entero, es el mundo entero. Hoy llegamos a sus casas con la palabra de Dios en este Jueves Santo especial del año 2020", dijo durante la eucaristía.



El arzobispo también rindió un sentido homenaje a todas aquellas personas que por sus profesiones, no pueden estar en cuarentena y siguen ayudando a otros.



"Con estas doce sillas vacías marcadas con algunas de las vocaciones y servicios que hoy se ponen en riesgo por ayudar a otros, como los policías, médicos, enfermeras, servidores del ambiente hospitalario, comunicadores sociales, campesinos, empresarios, queremos agradecerles", dijo monseñor Rueda. Y agregó "También pusimos una silla para los apóstoles anónimos que solo Dios sabe quiénes son, que no están en redes sociales ni en televisión".



Pidió a sus fieles que en este momento de dificultad para el mundo, no sientan nostalgia por el pasado, "sientan gratitud porque Jesús se quedó en la eucaristía, agradezcamos todas las misas y comuniones que hemos recibido. Demos gracias por el mandato del amor, amar al estilo de Jesús, amor que se vuelve servicio, perdón, salud; porque el amor triunfará sobre el virus, nos mantendrá unidos en familia y sirviéndonos unos a otros. Y demos gracias por el sacerdocio ministerial", dijo.



Redacción Vida de hoy