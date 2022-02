Los obispos de Colombia, por medio de un comunicado conjunto, expresaron su “perplejidad y profundo dolor” luego de conocerse la histórica decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto dentro de las primeras 24 semanas de gestación.



De acuerdo con los dirigentes del clero en el país, en el embarazo existe otro ser humano además de una madre que, al estar en estado de indefensión y vulnerabilidad, tiene derecho a formar parte de una familia.



Lea también: 'Defenderemos la vida desde la gestación': Iglesia tras decisión de Corte

"Sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución, no lo cobijan desde el momento de su concepción, es una afrenta a la dignidad humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida", explica la Conferencia Episcopal de Colombia.



Lea también: Iglesia: estamos en deuda de agilizar investigación en casos de pederastia



Pese a ello, la Iglesia señaló que es verdad que detrás del aborto hay dramas humano que acarrean múltiples dificultades y angustias para la madre y su entorno, en special cuando es consecuencia de violencia sexual. De acuerdo con el clero, “en estos casos, cuando la mujer es víctima, es razonable que tanto la sociedad civil como el ordenamiento jurídico procuren su defensa y protección”.



“Sin embargo, consideramos que la reivindicación de un derecho deja de ser legítima si implica negar o atropellar los derechos del prójimo”, añade.



Ante la decisión de la Corte, la Iglesia sostiene que debe haber otros caminos que permitieran salvaguardar la vida de las madres junto con la de sus hijos todavía no nacidos. Esto, al considerar que todos los colombianos tienen el deber constitucional de obrar conforme al principio de solidaridad social, de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución.



Lea también: Semana Santa: ¿cuándo es y cuáles son los días festivos?



"Ya que esta virtud permite crear alternativas de bien, allí donde el mal se enarbola como única opción, queremos ser los primeros en ayudar a encontrar la opción buena cuando el aborto parece ser la solución. Lo hacemos en nombre de Aquel que vino a traer vida en abundancia, con la esperanza de que también el Estado, así como todos los compatriotas de buena voluntad, no escatimarán esfuerzos para proteger y promover la vida humana, aun en las circunstancias más complejas", concluyen los obispos.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

- Iglesia católica colombiana pide un cese al fuego en elecciones



- Iglesia lanza campaña que busca donaciones para los más necesitados



- 'El mundo es un campeón en la guerra y esto es una vergüenza': Papa