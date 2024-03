Domingo de Ramos: qué significa y por qué da inicio a la Semana Santa

En este domingo 24 de marzo se inicia la Semana Santa. En este 2024, la celebración se realizará desde hoy y hasta el 31 de marzo y comienza con la ceremonia del Domingo de Ramos, pasando por el Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo, para culminarla con el Domingo de Pascua.

En la Semana Santa se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por lo cual es un periodo de recogimiento en los templos católicos.

¿Cuál es el origen y el significado del Domingo de Ramos?

En el Domingo de Ramos se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. En ese entonces los habitantes de dicha ciudad lo recibieron con los brazos abiertos y diversas hojas de palmas. En este día, en las iglesias se leen cuatro evangelios canónicos: Mateo 21,1-11, Marcos 11,1-11, Lucas 19,28-44 y Juan 12,12-19, de acuerdo con el medio religioso Holyart.

En Juan se explica que Jesucristo llegó el quinto día antes de la Pascua y, en ese mismo día, se solía sacrificar al cordero para la celebración de la festividad judía.

Cuando el Señor llegó a la ciudad santa, se le vio sobre un burrito mientras era acompañado por sus discípulos y la multitud que creía en él.

Tras su llegada a las tierras de la ciudad de Israel, las personas lo esperaban con diversas ramas de olivo, mientras gritaban su nombre y decían: "¡Hosanna!, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!", según el medio mencionado.

Estas plantas eran un símbolo sagrado para las civilizaciones antiguas, por tal motivo es que los sacerdotes bendicen las hojas que llevan los más fieles creyentes a los templos religiosos, puesto que se le da una interpretación de paz y renacimiento.

Cabe destacar que la tradición explica que no es necesario que se lleve exactamente ese tipo de ramas de olivo, también puede llevar el sauce, el abeto, la palma y otras especies de árboles, lo importante es que lo ubique en algún lugar en el que lo pueda observar, de acuerdo con Aciprensa. En Colombia se busca que no se use la palma de cera por razones de protección el medio ambiente.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

