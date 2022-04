El Domingo de Ramos –señala la Conferencia Episcopal de Colombia– abre solemnemente la Semana Santa, con el recuerdo de las palmas y de la entrada de Jesús a Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la Pasión del Señor en el Evangelio de San Marcos.



Este 10 de abril, durante la conmemoración de la Pasión del Señor, a las diez de la mañana, en la plaza de San Pedro, el papa Francisco bendecirá las palmas y olivos, y al final de la procesión presidirá la celebración eucarística.



La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos recuerda la invitación que hace este año el sumo pontífice a rezar, pidiendo a Dios el don de la paz para Ucrania, para que cese esta “guerra repugnante”.



Además de Ucrania, recuerda todos los conflictos en muchos países del mundo, una situación que el papa Francisco ha descrito como “una tercera guerra mundial a pedacitos”.



La Congregación se une a estas plegarias de paz, aprovechando las celebraciones de Semana Santa para orar “por todos nuestros hermanos y hermanas que están viviendo la atrocidad de la guerra, especialmente en Ucrania”.

Un espacio de reflexión

Desde el Miércoles de Ceniza han transcurrido 40 días, tiempo llamado Cuaresma, en el cual los católicos preparan la conmemoración del sacrificio de Jesucristo como salvador y su triunfo sobre la muerte, es decir, la resurrección.



El Domingo de Ramos es el sexto y último domingo de Cuaresma y el comienzo de la Semana Santa. De acuerdo con el portal Vatican News, “en el Domingo de Ramos se nos ofrece una interpretación de nuestra vida y destino. Cada una de nuestras penas y dolores encuentra una respuesta en Jesús: ante preguntas como por qué sufrir, por qué morir, por qué tomar tantas decisiones incomprensibles a los ojos humanos, Jesús no nos dio respuestas vagas, sino que con su vida nos dijo que está con nosotros, a nuestro lado. Hasta el final. Nunca estaremos solos en nuestra alegría y en nuestro sufrimiento. Jesús está allí”.



Esta celebración pide ser entendida, más que con palabras, con silencio y oración; tratemos de entrar en ella con el corazón.

¿Cómo se celebra?

Las ceremonias del día son la bendición de las palmas, la procesión, la misa y, durante la misa, el canto de la Pasión. La bendición de las palmas sigue un ritual similar al de la misa.



La misa se caracteriza por el tema de la Pasión de Jesús: esto es con el texto de los Evangelios, que presentan el relato de la Pasión según el año correspondiente. La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías (el Canto del Siervo del Señor, Isaías 50), se convierte en una oración en el salmo 22, con el estribillo “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Un temor que, sin embargo, no impedirá a Jesús obedecer al Padre “hasta la muerte en la cruz”, como recuerda el texto de Filipenses, elegido como segunda lectura.

