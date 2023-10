Dolores Palencia, un ‘ángel de los migrantes’ en las filas del Papa Francisco

Dolores Palencia sobresale por su cabello canoso y sus 178 cm de estatura. Es risueña, de mirada profunda y en su corazón le caben cientos de migrantes a los que acompaña, cuida y aconseja. Su acento mexicano es afable y cercano. 54 de sus 75 años de vida los ha vivido en actitud de servicio como Hermana de San José de Lyon, la congregación religiosa a la que pertenece. Es teóloga y psicóloga, habla francés e inglés, aunque lo más importante para ella es sentirse “hermana” de todos, sobre todo de los más vulnerables.

Su nombre se encuentra en la lista de los 365 participantes de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos convocado por el Papa Francisco, que tiene su primera sesión universal en Roma, entre el 4 y el 29 de octubre. Hace parte del selecto grupo de nueve Presidentes Delegados, a quienes se confía la delicada misión de presidir la asamblea sinodal “en nombre y por autoridad del Sumo Pontífice” cuando él no esté presente.

Se trata de una tarea que desde Pablo VI hasta nuestros días normalmente han asumido algunos cardenales. Sin embargo, en esta oportunidad la Hna. Dolores al igual que la japonesa Momoko Hishimura, evidencian el liderazgo que las mujeres vienen asumiendo, cada vez más, en la Iglesia.

Con los migrantes

El día de su nominación oficial en la Santa Sede —el pasado 7 de julio—, me confesó que estaba “muy emocionada, muy tocada”. Era viernes y, como todos los días, madrugaba a recibir a los migrantes que llegaban al Hogar de Paso que las Hermanas de San José de Lyon tienen en Tierra Blanca, una obra de misión al sur del Estado de Veracruz, en México. “Tú sabes que ellos no tienen nuestros horarios, ni nuestros tiempos”, me dijo.

La obra de la hermana Dolores Palencia con la comunidad de Tierra Blanca, una obra de misión al sur del Estado de Veracruz, en México.. Foto: Particular

Recordé que durante una reunión de la Iglesia latinoamericana que se celebró en febrero en San Salvador, me había compartido sobre sus faenas diarias. Buena parte de los migrantes que llegan a las puertas del Albergue Decanal Guadalupano –así se llama el Hogar de Paso– han decidido emprender su travesía hacia los Estados Unidos abordo de ‘La bestia’, como se conoce el tren de carga que es usado por miles centroamericanos para transportarse ‘sobre su lomo’, gratuitamente, asumiendo todo tipo de riesgos y peligros.

“Por Tierra Blanca pasa el tren –me explica–. Muchos llegan maltratados y lastimados”. “Todos los días pasa el tren y todos los días trae migrantes –continúa–, la mayoría han tenido que caminar 18 o 20 días a pie, para cruzar la frontera de Guatemala con México antes de subirse al tren”.



Cada semana la religiosa es testigo de decenas de historias de dolor y desarraigo, de asaltos en el camino, de robos y de tantas otras vejaciones que padecen quienes se encuentran en esta situación de movilidad y, además de su pobreza, experimentan la vulnerabilidad al extremo.

Cada semana la religiosa es testigo de decenas de historias de dolor y desarraigo, de asaltos en el camino, de robos y de tantas otras vejaciones que padecen quienes se encuentran en esta situación de movilidad y, además de su pobreza, experimentan la vulnerabilidad al extremo.

“En ese momento no tuve mucho chance de asimilar el nombramiento que me había hecho el Papa Francisco, porque al abrir el albergue temprano ya había una fila de migrantes hondureños, otros eran venezolanos, y había también un salvadoreño y un guatemalteco”, recuerda. A esa hora ya sabía que llegaría otro tren trayendo más migrantes. Ese día le llamó particularmente la atención la fragilidad de una mujer y de tres menores de edad, uno de ellos de ocho años.

‘Samaritanear’



Facebook Twitter Linkedin

La obra de Dolores Palencia con los migrantes. Comida, ropa y refugio hacen parte de su obra. Foto: Particular

Lo suyo es ser ‘buena samaritana’ o ‘samaritanear’, como diría el Papa Francisco. Transmitir la ternura de Dios, prestarle sus brazos para abrazar a los más pobres entre los pobres –en su condición de migrantes–, y poner en práctica la caridad cristiana con el apoyo de un grupo de generosos voluntarios.



“Los migrantes llegan todos los días, de noche o de madrugada, porque el tren pasa en varios momentos del día. Aquí les damos las tres comidas, se les atiende, se les da lo que necesitan a nivel humanitario y a nivel de salud, se les da ropa, y les damos orientaciones sobre las situaciones a las que se enfrentarán en la frontera del norte. Ah, también les hablamos sobre sus derechos”.



Detalla que los migrantes “en ocasiones se quedan a dormir, pero hay algunos que continúan su camino inmediatamente. Entonces son personas que muchas veces solo vemos durante un día, aunque hay algunos que se quedan dos o tres”.

De igual forma, comenta con tristeza que “algunas veces los volvemos a ver porque en Migración los detienen más adelante y los regresan, y como para algunos ni siguiera hay posibilidades de retorno, como les pasa a muchos venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, que no pueden regresar a sus países, no son deportados y generalmente los vemos pasar otra vez”.



A medida que la escucho no puedo evitar pensar en aquel pasaje bíblico del ‘juicio final’ –en el capítulo 25 del evangelio según San Mateo–, al que tantas veces se ha referido el Papa: “vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme”.

Arriesgarlo todo por un sueño



Facebook Twitter Linkedin

"Estos migrantes que tanto me han enseñado lo que significa soñar, y lo que significa dar todo por un sueño y arriesgarlo todo por un sueño", dice Palencia. Foto: Particular

Me voy dando cuenta que antes de hablar de sí misma, del inédito nombramiento que le hizo el Papa Francisco y las tareas que conlleva durante las cuatro semanas que dura esta asamblea sinodal en Roma, la Hna. Dolores prefiere referirse a la realidad de los migrantes que acompaña y a las lecciones aprendidas con ellos.



“Ahí fue donde esta noticia me encontró, y pues es este pueblo, desde este lugar, desde estos estos migrantes que tanto me han enseñado lo que significa soñar, y lo que significa dar todo por un sueño y arriesgarlo todo por un sueño, y vivir con la libertad de no llevar nada que no sea necesario para el camino o indispensable para realizar el sueño, es desde ahí que yo podré colaborar con la asamblea del Sínodo”.



Por eso está convencida de que “este nombramiento y esta designación que el Papa Francisco me ha hecho, como Presidenta Delegada, es una gracia muy grande, un llamado, y lo considero una invitación que viene directamente de Dios a poner lo que soy y lo que puedo aportar al servicio de la Iglesia y del mundo”, dice.

Es consciente de la gran responsabilidad que tiene. Sabe bien que hace parte de un grupo pequeño y cercano al Papa, y también tiene claridad sobre las oportunidades e implicaciones de esta asamblea de obispos en la que Bergoglio ha abierto inusitados mecanismos de participación. Por ejemplo, 54 de las 85 mujeres que participarán, tendrán derecho a voz y voto. Sin duda, es un paso adelante en la reforma de la Iglesia que viene impulsando.

Una nueva forma de ser Iglesia

“El Papa Francisco nos está mostrando que quienes hacemos parte de la Iglesia somos diversos, tenemos capacidades y potenciales distintos, y que hay que poner todo esto en común para que juntos y juntas podamos avanzar”, subraya la religiosa mexicana. “Ciertamente estoy en un grupo que es especial y diferente, en el que realmente nunca me hubiera pensado o imaginado, pero bendigo a Dios porque es una posibilidad de crecimiento y de aprendizaje, y, al mismo tiempo, es una oportunidad para abrir espacios a lo que las mujeres podemos aportarle a la Iglesia y al mundo, buscando siempre la voluntad de Dios y el bien común”.

"Ciertamente estoy en un grupo que es especial y diferente, en el que realmente nunca me hubiera pensado o imaginado, pero bendigo a Dios porque es una posibilidad de crecimiento y de aprendizaje.

TWITTER



¿Qué aporte podrá ofrecer la Iglesia latinoamericana a este Sínodo?, le pregunto. “Será un aporte significativo desde la comunión, la participación y la misión, a partir del caminar que ya se ha hecho con el Sínodo Panamazónico, con la Red Eclesial Panamazónica (Repam), y ahora a través de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (Ceama), que está marcando un nuevo momento en la historia de la Iglesia”.



La Hna. Dolores valora la receptividad y la actitud proactiva que ha tenido la Iglesia latinoamericana y caribeña frente a la propuesta del Papa de ser una Iglesia en salida a las periferias y sinodal, “con una participación real de todos los bautizados, es decir, del Pueblo de Dios, desde la reflexión, el discernimiento y la construcción de muchos y muchas para abrir los caminos que nos permitan estar presentes, acompañando las realidades de nuestros pueblos, como se está haciendo en la Amazonía, pero también en tantos otros lugares donde habitan los pueblos originarios y los pueblos afro, desde sus raíces y culturas”.



Su experiencia en medio de los migrantes y en múltiples procesos de la Iglesia latinoamericana en los que ha venido participando en las últimas décadas, le dan la certeza de que algo nuevo está surgiendo. “Vivimos un proceso muy interesante y revelador, trabajando en conjunto con laicos y laicas, gente misionera, equipos de vida religiosa, sacerdotes, obispos, donde lentamente, con aciertos y errores, se va gestando una nueva forma de relacionarse, sin esas estructuras que a veces nos dividen y jerarquizan de una manera innecesaria, y que también hacen sentir como si unos fueran mayores y otros fueran menores de edad. Es un caminar como pueblo, que nos está ayudando a volver a los valores del Evangelio y da origen a una nueva forma de ser Iglesia”.



Con su nombramiento para el Sínodo Francisco ha incluido a un ‘ángel de los migrantes’ en su nómina de mujeres con las que quiere hacer posible una Iglesia más abierta, incluyente y cercana a los empobrecidos. ¡No cabe duda!

*Doctor en comunicación social. Consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.