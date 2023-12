Si está divorciado y tiene una nueva relación, ¿tendrá la bendición de la iglesia?

Con una declaración publicada ayer por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el papa Francisco escribió un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica.



Según el documento, partir de ahora, todos los sacerdotes puedan realizar “bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo”.

Esto significaría que ahora en adelante podrán beneficiarse de ellas tanto las uniones de personas del mismo sexo, como las formadas por divorciados que hayan vuelto a casarse.

Esta declaración se produce semanas después de la conclusión del Sínodo para el futuro de la Iglesia católica, una reunión mundial consultiva en la que obispos, mujeres y laicos debatieron cuestiones sociales.

El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, señala en el citado documento que la apertura a las bendiciones para estos colectivos no conlleva “ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas”, para evitar de esta manera que se produzca una “confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio”.

Es decir, que a pesar de recibir la bendición, esto no implica que puedan celebrar un sacramento.

La comunión sacramental

El texto del Vaticano señala que al permitir las bendiciones para parejas conformadas por divorciados o del mismo sexo, su intención no es respaldar ninguna situación en particular, sino simplemente abrir la vida de las personas a la presencia de Dios.



Es por ello que el hecho de poder recibir una bendición, no necesariamente se tiene la autorización para volver a casarse por la Iglesia.

Aun así, tenga en cuenta que podrá contraer de nuevo nupcias solamente si la autoridad eclesiástica competente radica una declaración de nulidad, es decir, reconoce que el matrimonio previo fue inválido y nunca existió.



Si la persona estaba solamente casada por lo civil y se divorció, no habría problema para la Iglesia para llevar a cabo el recibimiento del sacramento.

