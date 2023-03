Cinco de marzo de 2013. El Vaticano anunció que se instalaría el cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI, tras su inesperada renuncia.



Estaba en Manchester (Reino Unido) viendo el partido de vuelta de Champions League por octavos de final, que el Real Madrid le terminó ganando, 2 a1, al Manchester United. De eso me enteré es horas de la tarde. Y a los minutos se conoció otra noticia de impacto global: se había muerto Hugo Chávez. Fue entonces cuando me llamaron de Caracol Radio —donde fui el enviado especial como reportero de los acontecimientos mundiales— y me dieron instrucciones para viajar a Roma, a cubrir la elección del nuevo Papa. (Vea el reportaje multimedia: Francisco: diez años del papa que revolcó las aguas

Dos días después estaba aterrizando en la capital italiana, a punto de cubrir un hecho histórico. Un sueño para todo reportero. Pero antes, tenía que estudiar, conocer los detalles de un cónclave, de la Iglesia, del Vaticano, de los papables, de todo. Y claro, de la forma en cómo se ejercía el periodismo en un evento de esta magnitud. Afortunadamente conté con el apoyo de un colega, Fernando Bayo, de la Cadena SER.



Logramos tener un estudio de transmisión en el Aula Pablo VI, que es un edificio al lado de la Plaza de San Pedro, donde se desarrollan, en algunas ocasiones, las audiencias del Papa. También dispone espacios para la prensa local y extranjera. Una vez instalados, era cuestión de días para que empezara el cónclave.



El domingo 10 de marzo, caminábamos por la Plaza de San Pedro con la acreditación de prensa correspondiente colgada en el cuello. Nos topamos con personal de la Sala Stampa —oficina de prensa de la Santa Sede— y nos invitaron a conocer los preparativos en la Capilla Sixtina. Vea: Los cinco días en los que el papa Francisco llenó de esperanza a Colombia



Llegamos a ese lugar, que es de culto para la religión, la humanidad y el arte religioso. El personal de logística trabajaba a toda marcha para instalar las mesas de madera, las sillas y demás mobiliario necesario para los 115 cardenales de todo el mundo. Los impecables y rigurosos agentes de la Gendarmería revisaban que no hubiera micrófonos ocultos. Y vimos cómo instalaban la chimenea de cobre y las estufas por donde saldría la tan esperada 'fumata blanca': la señal que indicaría que se había elegido un nuevo pontífice.

César Moreno logró entrar a la Capilla Sixtina y conoció los detalles de la preparación del cónclave. Foto: César Moreno

Fue todo un privilegio estar allí y ver cómo se ajustaban y pulían los detalles de una reunión que es tan secreta como tan importante. Allí iba a estar todo el Colegio Cardenalicio eligiendo al nuevo Papa, ante la mirada de la bóveda de la Capilla Sixtina pintada hace cinco siglos por Miguel Ángel.



El cónclave arrancó el 12 de marzo. Y a las 7:42 de la noche —hora de Roma— salió el primer humo negro. Al siguiente día, el miércoles 13, salieron otras tres fumatas negras. Y mientras avanzaba el cónclave, tuve una cita con una importante fuente de El Vaticano, para hablar sobre lo que estaba pasando y lo que podría pasar.



Pasadas las 5 de la tarde —hora de Roma, 6 horas más que en Colombia— mientras estábamos sentados en un restaurante en la calle Borgo Pio, le llegó al celular de mi fuente un mensaje de texto: ‘Habemus papam’. Un mensaje tan contundente como increíble. Me dijo: “Habrá fumata blanca a las 7 de la noche”. No lo creía. Era imposible. Cómo de una reunión tan secreta, tan blindada, tan confidencial, se podría filtrar esa noticia. Nos levantamos de nuestras sillas y me dijo: te voy a mostrar algo. Me llevó por la vía di Porta Angelica, que da a la parte de atrás del Palacio Apostólico, residencia oficial del Papa en el Vaticano. Y a lo lejos vi el movimiento de una banda de guerra, de un pelotón de militares y vi cómo la Gendarmería se alistaba para una ceremonia. Parece que sí es verdad. Vea: Crónicas desde el cielo: así fue la experiencia del enviado especial de EL TIEMPO



Salí corriendo desde ese sitio y crucé la Plaza de San Pedro para llegar al Aula Pablo VI. Le conté esa información a mi compañero y amigo de cubrimiento, Fernando, de la Cadena SER. Me creyó y nos alistamos para estar en primera fila para ver la salida o no de la fumata blanca. Al mismo tiempo, era una prueba para saber qué tan fiable era mi fuente.

César Moreno reporta en directo, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, para Caracol Radio Foto: Archivo particular

Le compartí esa información a otros colegas, para que se prepararan, pero no me creyeron. De hecho, debo reconocer que en un principio tampoco lo creía. Es que semejante dato, tan grande, tan confidencial, no se filtra. Pero sí.



A eso de las 6 de la tarde me instalé en el lugar adecuado para la prensa al frente de la Basílica de San Pedro. Algo se veía venir. Miles de fieles empezaron a llenar la plaza y la Via della Conciliazione ya no daba abasto. Tomé mi teléfono —un Blackberry de la época— y llamé a mi jefa, Diana Calderón. Al principio, no me creyó. Y me dijo: “es casi absurdo tener esa información”. Pero confió en mí. Diana dio las instrucciones respectivas para el noticiero del mediodía. Lo presentaba junto a otras grandes amigas y colegas, Darcy Quinn y Erika Fontalvo.



Eran ya las 6:50 de la tarde y todo El Vaticano estaba lleno. Llovía. Se oscureció rápido. Y cada minuto era eterno. Hacía frío y los fieles calentaban el ambiente con oraciones y cánticos. Había gente de todo el mundo.



7:05 de la noche —1:05 de la tarde hora colombiana—. Y empieza a salir el humo de la chimenea. ¡Fumata blanca!. Después de cinco votaciones y al segundo día del cónclave, teníamos un nuevo Papa. Un ruido abrumador retumbó en El Vaticano. Gritos de júbilo de las miles de personas congregadas. Tañen las campanas de la Basílica de San Pedro. La banda de guerra suena en la plaza. La gente, desbordada de emoción, y yo, con un manos libres hablando y dando la noticia en Caracol Radio. No escuchaba casi nada de lo que me decía Diana desde Bogotá, pero yo seguía contando lo que estaba viviendo. Emocionante y único. Jamás en mi vida sentí tanta buena energía como esa noche. Con mi grabadora y al mismo tiempo en vivo, iba recogiendo los testimonios de los fieles que desafiaron la lluvia y el frío, para ver la fumata blanca y conocer el nombre del próximo Papa.



Unos 50 minutos después, desde el balcón de las bendiciones en la Basílica de San Pedro, salió el protodiácono Jean-Louis Tauran: ‘Habemus Papam’. El ruido no me dejó escuchar nada. Cardinali Bergoglio. No escuché el nombre, los gritos de emoción de casi 100 mil personas eran abrumadores. Pero, a lo lejos y a través de los audífonos, escuché que Darcy dijo: “¡Bergoglio, el argentino”. Y Diana me pregunta sobre él. Tenía unos papeles impresos de los 20 preferitis; es decir, los papables. Con tanta información, siempre es bueno tener un respaldo para tener contexto. Y mientras decía lo que me alcanzaba a acordar de Bergoglio, pasaba una y otra y otra hoja. Era la última. Empecé a contar el perfil del argentino. El primer papa latinoamericano. Histórico.



Salió el papa Francisco al balcón de las bendiciones y dio su primer discurso. En las caras de esas miles de personas se veía esperanza, ilusión, lágrimas, emoción. Imposible no contagiarse. Mi corazón iba a mil y mientras escuchaba al papa Francisco, seguía en la transmisión y recogiendo voces para las piezas que debía dejar para los informativos de Caracol y para 6AM, de Darío Arizmendi.



Tres horas después me senté solo en la Plaza de San Pedro y en una esquina empecé a devolver la película que inició en Manchester y que terminó esa noche. Mi fuente, acertada, bien dateada. Mis colegas, los que me creyeron y los que no. La confianza de Diana, Darcy y Erika; de mi amigo Fernando. Las caras de las personas, las palabras de Francisco, la lluvia, la Capilla Sixtina, el humo blanco. Una historia increíble que solo se vive una vez en la vida. Y que ahora tengo el privilegio de contar, cuando ese cardenal argentino cumple 10 años liderando la Iglesia Católica.



Y ni pensar, entonces, que años más tarde —en septiembre del 2017— sería uno de los pocos reporteros colombianos que viajarían en su avión, desde Roma, en la visita que hizo a Colombia. Pero esa es otra historia.César Moreno

