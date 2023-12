Día tres de la Novena de Navidad, versión en francés

La Novena de Aguinaldos es una práctica que combina la oración con el canto de villancicos. Se lleva a cabo tradicionalmente alrededor del pesebre, reuniendo a familiares y amigos para compartir la alegría y el espíritu navideño.



Durante esta celebración, es común disfrutar de platos típicos de diciembre como natilla, buñuelos y varios pasabocas, que se sirven al finalizar los cantos.

(Lea también: ¿Cuál es el Evangelio para hoy 18 de diciembre y de qué habla? Le contamos).

Esta tradición, arraigada en la cultura colombiana, se celebra durante nueve días antes de la Navidad, culminando el 24 de diciembre, en anticipación al nacimiento del niño Jesús.

En ese sentido, reconociendo la importancia de esta tradición para la diáspora colombiana, EL TIEMPO ofrece una traducción en versión francés de la novena, asegurando que la esencia de esta celebración trascienda las barreras idiomáticas.



La edición de hoy destaca los pasos y oraciones para el tercer día de la Novena, que corresponde al 18 de diciembre, siguiendo las pautas establecidas por la Arquidiócesis de Bogotá.

(Siga leyendo: Oración a San José para la novena de aguinaldos y Navidad 2023).

Facebook Twitter Linkedin

Christmas Novena. Foto: iStock

Villancicos

Avant de commencer la prière, il est d'usage de commencer par chanter un ou deux chants de Noël avec des maracas, des tambourins ou des mains pour accompagner le rythme et annoncer le début de la novena.

Bénédiction initiale



Cette première partie a pour but de bénir la crèche avant de commencer les prières de Noël. Comme il est coutume dans le pays d'installer dans les maisons, les places, les parcs, etc., la crèche traditionnelle, l'Archevêché propose cette formule avant de commencer la novena.



La famille réunie, le père ou la mère dit :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.



R : Amen



Chère famille



Pendant ces jours, nous contemplerons assidûment dans notre foyer cette crèche et méditerons sur le grand amour du Fils de Dieu, qui a voulu habiter avec nous.



Demandons donc à Dieu que la crèche placée dans notre foyer, ravive en nous la foi chrétienne et nous aide à célébrer plus intensément ces fêtes de Noël.



Écoutons avec foi les paroles du saint Évangile selon Saint Luc (Lc 2, 4-7a).

En ces jours-là, Joseph, qui était de la maison et de la famille de David, monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethlehem, en Judée, pour s'inscrire avec son épouse Marie, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps de l'accouchement arriva, et elle donna naissance à son premier-né, l'enveloppa dans des langes et le coucha dans une crèche. Parole du Seigneur.

Facebook Twitter Linkedin

Novena de Navidad. Foto: iStock

Prière de bénédiction



Seigneur Dieu, notre Père, qui a tant aimé le monde que tu nous as donné ton Fils unique né de la Vierge Marie, daigne bénir cette naissance et la communauté chrétienne, notre famille, qui est ici présente, pour que les images de cette naissance nous aident à approfondir la foi des adultes et des enfants et à vivre les vertus de la maison où Jésus a été accueilli avec amour.



Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne pour les siècles des siècles.



À la fin, tous les présents, en se signant, disent : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. R : Amen

Prière pour tous les jours



Très bienveillant Dieu d'amour infini, qui nous as tant aimé et qui nous as donné en ton fils la meilleure preuve de ton amour, pour qu'étant homme dans le ventre d'une vierge, il naisse dans une crèche pour notre santé et remède. Au nom de tous les mortels, je te remercie pour un tel bienfait suprême.



En retour, je t'offre la pauvreté, l'humilité et les autres vertus de ton fils humanisé, et je te supplie par ses mérites divins, par les inconforts dans lesquels il est né et par les larmes tendres qu'il a versées dans la crèche, que tu prépares nos cœurs avec une profonde humilité, avec un amour ardent et avec un tel mépris de tout ce qui est terrestre, que Jésus nouvellement né, ait en eux son berceau et demeure éternellement. Amen. On récite trois fois Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Réflexion du jour (Jour 3, 18 décembre)



Parole



D'après l'Évangile de Saint Luc 2,51-52



Il descendit avec eux et alla à Nazareth et était soumis à eux. Sa mère gardait tout cela dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur.

Facebook Twitter Linkedin

Christmas Novena. Foto: iStock

Réflexion



Dans l'Exhortation Apostolique sur l'amour dans la famille numéro 177, on nous enseigne : Dieu place le père dans la famille pour que, avec les caractéristiques précieuses de sa masculinité, "il soit proche de l'épouse, pour partager tout, joies et douleurs, fatigues et espérances. Et qu'il soit proche des enfants dans leur croissance : quand ils jouent et quand ils ont des occupations, quand ils sont insouciants et quand ils sont angoissés, quand ils s'expriment et quand ils sont taciturnes, quand ils se lancent et quand ils ont peur, quand ils font un faux pas et quand ils retrouvent le chemin ; père présent, toujours".



Dans la maison de Jésus, la figure paternelle de Saint Joseph nous dit tant aujourd'hui : combien l'humanité a besoin d'une revitalisation de la figure paternelle dans laquelle les enfants trouvent vie et espérance.



Prière



Dieu Père d'amour : tu nous as donné dans la figure paternelle et exemplaire de Saint Joseph un maître de vie intérieure et d'engagement avec la Sainte Famille. Fais que ceux qui ont été appelés aujourd'hui à être Pères puissent être des signes de ton amour et de ta présence dans les foyers. Aide ceux qui ont failli à leurs devoirs à retrouver leur vocation à être de vrais pères. Par le Christ notre Seigneur. Amen.



Vie



En rendant grâce pour le don d'être Pères, demandons au Seigneur que :



À l'image de Saint Joseph, nos pères soient des références sûres et fermes dans leurs foyers.

Fais que, avec patience et constance, ceux qui ont failli à leurs devoirs paternels puissent refaire leur vie et être une lumière dans les foyers.

(De interés: ¿Qué representa el pecado original de Adán y Eva? Según la iglesia católica).

Facebook Twitter Linkedin

Christmas Novena. Foto: iStock

Prière à la Très Sainte Vierge Marie



Souveraine Marie, qui par tes grandes vertus et surtout par ton humilité, as mérité que tout un Dieu te choisisse pour mère. Je te supplie de préparer et disposer toi-même mon âme et celle de tous ceux qui durant ce temps feront cette novena, pour la naissance de ton adorable Fils.



Ô très douce Mère, communique-moi quelque chose du profond recueillement et de la divine tendresse avec lesquels tu as plu à lui, afin que nous soyons moins indignes de le voir, de l'aimer et de l'adorer pour l'éternité. Amen. On récite trois fois le Je vous salue Marie.

Prière à Saint Joseph



Ô très Saint Joseph, époux de Marie et père putatif de Jésus. Je rends infinies grâces à Dieu de t'avoir choisi pour de si hauts ministères et t'avoir orné de tous les dons appropriés à une telle grandeur. Je te prie par l'amour que tu as porté à l'Enfant divin, d'embrasser en moi des désirs ardents de le voir et de le recevoir sacramentellement, tandis que dans son essence divine je le verrai et jouirai au ciel. Amen. On récite le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père.

Facebook Twitter Linkedin

Las novenas son una de las tradiciones más arraigadas entre las familias colombianas. Foto: iStock

Prière à l'Enfant Jésus



Souviens-toi, Ô très doux Enfant Jésus, que tu as dit à la vénérable Marguerite du Très Saint Sacrement, et à travers elle à tous tes dévots, ces mots si réconfortants pour notre pauvre humanité accablée et souffrante : "Tout ce que tu veux demander, demande-le pour les mérites de mon enfance, et rien ne te sera refusé".



Pleins de confiance en Toi, Ô Jésus, qui es la vérité même, nous venons te présenter toute notre misère.



Aide-nous à mener une vie sainte, pour obtenir une éternité bienheureuse.



Accorde-nous, par les mérites infinis de ton Incarnation et de ton enfance, la grâce dont nous avons tant besoin. Nous nous remettons à toi, Ô Enfant tout-puissant, assurés que notre espoir ne sera pas frustré, et que, en vertu de ta divine promesse, tu accueilleras et exauceras favorablement notre supplique. Amen. On récite trois fois Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.

Villancicos

Llegó diciembre: visitamos a Laura Polo, quien tiene 198 pesebres en su casa



*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de archivo de EL TIEMPO, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Qué función cumple la Virgen María por los humanos en la tierra? Le contamos

¿Por qué el tercer domingo de Adviento se conoce como domingo de Gaudete?

La importancia de la penitencia durante el Adviento en preparación a la Navidad