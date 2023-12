Día séptimo de la Novena de Navidad, versión en francés

Con la Navidad acercándose, la tradicional Novena de Aguinaldos se convierte en un elemento esencial en la celebración del nacimiento del niño Jesús. Esta costumbre, que se extiende durante nueve días previos al 24 de diciembre, combina la oración con el canto de villancicos, generalmente alrededor del pesebre.



Familiares y amigos se reúnen en este período para compartir la alegría y la expectativa del nacimiento del hijo de Dios.

Además de las oraciones y cantos, es común disfrutar de delicias decembrinas como la natilla, los buñuelos y otros pasabocas que se sirven al finalizar los villancicos. Estas prácticas no solo refuerzan la fe, sino que también fortalecen los lazos familiares y de amistad durante la temporada navideña.



En reconocimiento a la creciente diáspora colombiana, muchos de los cuales residen en países no hispanohablantes, EL TIEMPO se complace en ofrecer una traducción en versión francés de la novena para el séptimo día, que corresponde al 22 de diciembre.



Esta iniciativa busca preservar y facilitar la práctica de estas tradiciones navideñas colombianas en cualquier parte del mundo. Con la orientación de la Arquidiócesis de Bogotá, esperamos que los colombianos en el extranjero puedan sentirse más cerca de casa durante estas festividades.

Villancicos

Avant de commencer la prière, il est d'usage de commencer par chanter un ou deux chants de Noël avec des maracas, des tambourins ou des mains pour accompagner le rythme et annoncer le début de la novena.

Bénédiction initiale

Cette première partie a pour but de bénir la crèche avant de commencer les prières de Noël. Comme il est coutume dans le pays d'installer dans les maisons, les places, les parcs, etc., la crèche traditionnelle, l'Archevêché propose cette formule avant de commencer la novena.



La famille réunie, le père ou la mère dit :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.



R : Amen



Chère famille



Pendant ces jours, nous contemplerons assidûment dans notre foyer cette crèche et méditerons sur le grand amour du Fils de Dieu, qui a voulu habiter avec nous.



Demandons donc à Dieu que la crèche placée dans notre foyer, ravive en nous la foi chrétienne et nous aide à célébrer plus intensément ces fêtes de Noël.



Écoutons avec foi les paroles du saint Évangile selon Saint Luc (Lc 2, 4-7a).

En ces jours-là, Joseph, qui était de la maison et de la famille de David, monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethlehem, en Judée, pour s'inscrire avec son épouse Marie, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps de l'accouchement arriva, et elle donna naissance à son premier-né, l'enveloppa dans des langes et le coucha dans une crèche. Parole du Seigneur.

Las novenas recuerdan los días previos al nacimiento de Cristo. Foto: iStock

Prière de bénédiction

Seigneur Dieu, notre Père, qui a tant aimé le monde que tu nous as donné ton Fils unique né de la Vierge Marie, daigne bénir cette naissance et la communauté chrétienne, notre famille, qui est ici présente, pour que les images de cette naissance nous aident à approfondir la foi des adultes et des enfants et à vivre les vertus de la maison où Jésus a été accueilli avec amour.



Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne pour les siècles des siècles.



À la fin, tous les présents, en se signant, disent : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. R : Amen

Prière pour tous les jours

Très bienveillant Dieu d'amour infini, qui nous as tant aimé et qui nous as donné en ton fils la meilleure preuve de ton amour, pour qu'étant homme dans le ventre d'une vierge, il naisse dans une crèche pour notre santé et remède. Au nom de tous les mortels, je te remercie pour un tel bienfait suprême.



En retour, je t'offre la pauvreté, l'humilité et les autres vertus de ton fils humanisé, et je te supplie par ses mérites divins, par les inconforts dans lesquels il est né et par les larmes tendres qu'il a versées dans la crèche, que tu prépares nos cœurs avec une profonde humilité, avec un amour ardent et avec un tel mépris de tout ce qui est terrestre, que Jésus nouvellement né, ait en eux son berceau et demeure éternellement. Amen. On récite trois fois Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Réflexion du jour (Jour 7, 22 décembre)

Parole



De l'Évangile de saint Luc 2, 3-5

Et tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David appelée Bethléem, en Judée, pour se faire recenser avec Marie, sa femme, qui était enceinte. Parole du Seigneur.

Neuvaine de Noël. Foto: iStock

Réflexion



Dans l'Exhortation Apostolique sur l'Amour dans la Famille n° 46, il nous est enseigné : « La mobilité humaine, qui correspond au mouvement historique naturel des peuples, peut se révéler une véritable richesse, tant pour la famille qui émigre que pour le pays qui l'accueille. Autre chose est la migration forcée des familles à la suite de situations de guerre, de persécutions, de pauvreté, d'injustice, marquée par les vicissitudes d'un voyage qui met souvent en danger la vie, traumatise les personnes et déstabilise les familles. »



Ce mouvement de la Sainte Famille répondait à une réalité historique. Aujourd'hui, la mobilité nous appelle à être attentifs à la douleur de tant de déplacés, à savoir comment leur faire sentir que nous sommes une communauté pèlerine qui fait sienne la douleur pénible de tant de personnes qui, comme Marie et Joseph avec leur glorieux Enfant, doivent sentir qu'à leur côté, il y aura toujours des compagnons de route qui allégeront par la force de l'amour tout déplacement et toute migration avec l'amour du Seigneur qui s'est fait pèlerin, d'abord vers Bethléem, puis vers Nazareth, puis vers Jérusalem, puis vers Emmaüs, et toujours vers le ciel, portant amoureusement la croix de tous les voyageurs.



Prière



Dieu fidèle et plein d'amour : toi qui as accompagné le pèlerinage de ton peuple bien-aimé, toi qui, en ton Fils Jésus, t'es fait hôte et pèlerin, accompagne ton Église qui marche aujourd'hui avec ceux qui souffrent, marche avec les migrants, marche avec les exilés et les expatriés. Donne-nous la joie d'être de vrais compagnons de route jusqu'à ce que nous trouvions en toi notre destin, jusqu'à ce que nous repliions la tente de notre vie et soyons récompensés en entendant ta voix qui nous dit : « j'étais un étranger et vous m'avez accueilli » (Mt 25,35). Amen.



Vie



Marchons en prière fraternelle avec ceux qui parcourent à cette heure les chemins du monde. Que tous ressentent notre proximité aimante.



Demandons pardon pour les fois où nous avons ignoré Jésus qui continue de marcher parmi les exilés, les déplacés, ceux qui aujourd'hui frappent encore à la porte de l'indifférence du monde.

Prière à la Très Sainte Vierge Marie

Souveraine Marie, qui par tes grandes vertus et surtout par ton humilité, as mérité que tout un Dieu te choisisse pour mère. Je te supplie de préparer et disposer toi-même mon âme et celle de tous ceux qui durant ce temps feront cette novena, pour la naissance de ton adorable Fils.



Ô très douce Mère, communique-moi quelque chose du profond recueillement et de la divine tendresse avec lesquels tu as plu à lui, afin que nous soyons moins indignes de le voir, de l'aimer et de l'adorer pour l'éternité. Amen. On récite trois fois le Je vous salue Marie.

Prière à Saint Joseph

Ô très Saint Joseph, époux de Marie et père putatif de Jésus. Je rends infinies grâces à Dieu de t'avoir choisi pour de si hauts ministères et t'avoir orné de tous les dons appropriés à une telle grandeur. Je te prie par l'amour que tu as porté à l'Enfant divin, d'embrasser en moi des désirs ardents de le voir et de le recevoir sacramentellement, tandis que dans son essence divine je le verrai et jouirai au ciel. Amen. On récite le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père.

Prière à l'Enfant Jésus

Souviens-toi, Ô très doux Enfant Jésus, que tu as dit à la vénérable Marguerite du Très Saint Sacrement, et à travers elle à tous tes dévots, ces mots si réconfortants pour notre pauvre humanité accablée et souffrante : "Tout ce que tu veux demander, demande-le pour les mérites de mon enfance, et rien ne te sera refusé".



Pleins de confiance en Toi, Ô Jésus, qui es la vérité même, nous venons te présenter toute notre misère.



Aide-nous à mener une vie sainte, pour obtenir une éternité bienheureuse.



Accorde-nous, par les mérites infinis de ton Incarnation et de ton enfance, la grâce dont nous avons tant besoin. Nous nous remettons à toi, Ô Enfant tout-puissant, assurés que notre espoir ne sera pas frustré, et que, en vertu de ta divine promesse, tu accueilleras et exauceras favorablement notre supplique. Amen. On récite trois fois Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.

Villancicos

