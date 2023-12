Día quinto de la Novena de Aguinaldos, versión en francés

La Novena de Aguinaldos, una actividad que se lleva a cabo alrededor del pesebre y en compañía de familiares y amigos, no solo es un momento de oración, sino también una oportunidad para disfrutar de villancicos y compartir comidas tradicionales de diciembre, como la natilla, los buñuelos y otros pasabocas.

Esta práctica, profundamente arraigada en la cultura colombiana, es una forma de preparación espiritual que se extiende durante nueve días, culminando el 24 de diciembre, en anticipación al nacimiento del niño Jesús.

En un esfuerzo por preservar y compartir estas costumbres con la diáspora colombiana en todo el mundo, EL TIEMPO proporciona una guía detallada sobre cómo realizar la novena del quinto día, específicamente el 20 de diciembre, siguiendo las pautas establecidas por la Arquidiócesis de Bogotá.



Con esta iniciativa, buscamos mantener vivas las tradiciones que definen nuestra identidad cultural, independientemente de dónde nos encontremos en el mundo.

Neuvaine de Noël. Foto: iStock

Villancicos



Avant de commencer la prière, il est d'usage de commencer par chanter un ou deux chants de Noël avec des maracas, des tambourins ou des mains pour accompagner le rythme et annoncer le début de la novena.

Bénédiction initiale



Cette première partie a pour but de bénir la crèche avant de commencer les prières de Noël. Comme il est coutume dans le pays d'installer dans les maisons, les places, les parcs, etc., la crèche traditionnelle, l'Archevêché propose cette formule avant de commencer la novena.



La famille réunie, le père ou la mère dit :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.



R : Amen



Chère famille



Pendant ces jours, nous contemplerons assidûment dans notre foyer cette crèche et méditerons sur le grand amour du Fils de Dieu, qui a voulu habiter avec nous.



Demandons donc à Dieu que la crèche placée dans notre foyer, ravive en nous la foi chrétienne et nous aide à célébrer plus intensément ces fêtes de Noël.



Écoutons avec foi les paroles du saint Évangile selon Saint Luc (Lc 2, 4-7a).

En ces jours-là, Joseph, qui était de la maison et de la famille de David, monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethlehem, en Judée, pour s'inscrire avec son épouse Marie, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps de l'accouchement arriva, et elle donna naissance à son premier-né, l'enveloppa dans des langes et le coucha dans une crèche. Parole du Seigneur.

Prière de bénédiction



Seigneur Dieu, notre Père, qui a tant aimé le monde que tu nous as donné ton Fils unique né de la Vierge Marie, daigne bénir cette naissance et la communauté chrétienne, notre famille, qui est ici présente, pour que les images de cette naissance nous aident à approfondir la foi des adultes et des enfants et à vivre les vertus de la maison où Jésus a été accueilli avec amour.



Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne pour les siècles des siècles.



À la fin, tous les présents, en se signant, disent : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. R : Amen

Prière pour tous les jours



Très bienveillant Dieu d'amour infini, qui nous as tant aimé et qui nous as donné en ton fils la meilleure preuve de ton amour, pour qu'étant homme dans le ventre d'une vierge, il naisse dans une crèche pour notre santé et remède. Au nom de tous les mortels, je te remercie pour un tel bienfait suprême.



En retour, je t'offre la pauvreté, l'humilité et les autres vertus de ton fils humanisé, et je te supplie par ses mérites divins, par les inconforts dans lesquels il est né et par les larmes tendres qu'il a versées dans la crèche, que tu prépares nos cœurs avec une profonde humilité, avec un amour ardent et avec un tel mépris de tout ce qui est terrestre, que Jésus nouvellement né, ait en eux son berceau et demeure éternellement. Amen. On récite trois fois Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Réflexion du jour (Jour 5, 20 décembre)



Parole



De l'Évangile de saint Luc 1, 51-55



Il fait des merveilles avec son bras : il disperse les orgueilleux de cœur, il renverse les puissants de leurs trônes et élève les humbles, il comble de biens les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il vient en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde – comme il l'avait promis à nos pères – en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Parole du Seigneur.

Réflexion



Dans l'Exhortation Apostolique sur l'Amour dans la Famille n.200, on nous enseigne : « Le témoignage joyeux des époux et des familles, églises domestiques. Par conséquent, il s'agit de faire vivre que l'Évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et toute la vie, car en Christ nous sommes libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement ».



Le Dieu qui marche vers nous nous donne rendez-vous à Bethléem pour que, dans la nuit de Noël, nous réalisions que la vie et la bénédiction dont chacun a besoin sont arrivées pour secouer le long chemin de la souffrance humaine avec une Parole pleine de lumière qui transforme le monde et lui donne souffle et joie afin que, depuis la simplicité de chaque famille, les valeurs et les vertus qui y germent deviennent un chemin pour transformer les structures malades de la société, pour redonner à chaque être humain sa vocation humaine dans laquelle la volonté de Dieu se réalise. Un monde meilleur n'est pas le fruit d'une intervention des grands, c'est le travail humble et simple des derniers qui remplit le cœur de tous avec la vérité et l'espoir, avec la miséricorde et la vraie joie.



Prière



Dieu de la vie : aide-nous, avec la grâce de l'Esprit, à faire des familles qui sont ton œuvre et des signes de ta grandeur, des pépinières de vie et de vérité, un foyer chaleureux où le monde apprend à vivre, où la grandeur de la création est restaurée, où les derniers et les petits sont des maîtres de bonté et d'espoir pour tous.



Par le Christ, notre Seigneur, Amen.



Vie



Que dans ces jours où nous marchons avec ferveur vers Bethléem, nous pensions à comment nous pouvons :



Illuminer toute notre vie avec la vérité de l'Évangile.



Faire des foyers des laboratoires de paix et de coexistence où les douleurs du monde trouvent accueil, où se forment les artisans de la paix.

Prière à la Très Sainte Vierge Marie



Souveraine Marie, qui par tes grandes vertus et surtout par ton humilité, as mérité que tout un Dieu te choisisse pour mère. Je te supplie de préparer et disposer toi-même mon âme et celle de tous ceux qui durant ce temps feront cette novena, pour la naissance de ton adorable Fils.



Ô très douce Mère, communique-moi quelque chose du profond recueillement et de la divine tendresse avec lesquels tu as plu à lui, afin que nous soyons moins indignes de le voir, de l'aimer et de l'adorer pour l'éternité. Amen. On récite trois fois le Je vous salue Marie.

Prière à Saint Joseph



Ô très Saint Joseph, époux de Marie et père putatif de Jésus. Je rends infinies grâces à Dieu de t'avoir choisi pour de si hauts ministères et t'avoir orné de tous les dons appropriés à une telle grandeur. Je te prie par l'amour que tu as porté à l'Enfant divin, d'embrasser en moi des désirs ardents de le voir et de le recevoir sacramentellement, tandis que dans son essence divine je le verrai et jouirai au ciel. Amen. On récite le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père.

Prière à l'Enfant Jésus



Souviens-toi, Ô très doux Enfant Jésus, que tu as dit à la vénérable Marguerite du Très Saint Sacrement, et à travers elle à tous tes dévots, ces mots si réconfortants pour notre pauvre humanité accablée et souffrante : "Tout ce que tu veux demander, demande-le pour les mérites de mon enfance, et rien ne te sera refusé".



Pleins de confiance en Toi, Ô Jésus, qui es la vérité même, nous venons te présenter toute notre misère.



Aide-nous à mener une vie sainte, pour obtenir une éternité bienheureuse.



Accorde-nous, par les mérites infinis de ton Incarnation et de ton enfance, la grâce dont nous avons tant besoin. Nous nous remettons à toi, Ô Enfant tout-puissant, assurés que notre espoir ne sera pas frustré, et que, en vertu de ta divine promesse, tu accueilleras et exauceras favorablement notre supplique. Amen. On récite trois fois Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.

Villancicos



