Día de Todos los Santos: origen de esta tradición que se celebra el 1 de noviembre

Este 1 de noviembre, se celebra del Día de Todos los Santos, una ocasión para honrar a los santos que se encuentran en el cielo, a los reconocidos por la iglesia como sagrados, y a los que aún no han sido canonizados, según la 'Red Católica Mundial, EWTN'.



La fecha conmemora los actos nobles que estas figuras tuvieron en su paso por el mundo con otros fieles, así como pretende destacar su fe y su servicio hacia Dios.

Si bien es cierto que cada uno de estos virtuosos tiene una fecha en específico que conmemora su obra y gracia, según el calendario de la tradición cristiana, hay otros santos que aún no han sido beatificados por las autoridades eclesiásticas y por ello no tienen una celebración en particular.



No obstante, esta costumbre ha estado presente por años en varios creyentes, que incluso podrían colocarles a sus hijos el nombre del virtuoso correspondiente a ese día de nacimiento.

¿Desde cuándo se estableció este día?

La celebración se remonta al papa Bonifacio IV, que inició formalmente el Día de Todos los Santos un 13 de mayo en el año 609, cuando dedicó el Panteón de Roma como iglesia en honor a la Virgen María y a todos los mártires, según 'CNN'.



Sin embargo, esta se traslada posteriormente para el primer día del onceavo mes, luego de que el papa Gregorio III dedicara una capilla en la Basílica de San Pedro de Roma en gloria a todos los santos durante su orden, entre el año 731 y 742.



Según el calendario romano, esta fecha se celebra seguida al Día de Todos los Fieles Difuntos, donde se conmemora a las almas de los justos que permanecen en el purgatorio y de los seres queridos que ya no están.



De hecho, la iglesia invita a todos sus fieles creyentes a rezar por todas las ánimas que se encuentran en el Purgatorio y no han alcanzado el cielo todavía.

El Día de Todos los Santos, también insta a que los feligreses conozcan la vida y obra de los beatos y se inspiren en ella como un acto de ejemplo a seguir en cuanto a su fe y fiel servicio por el Señor, según la religión.



"La Iglesia católica se viste de blanco en este día al verse confirmada como madre que convoca a sus hijos a la salvación, mientras que los hijos se ven fortalecidos por el ejemplo de quienes se adelantaron en el camino de la fe y la caridad", afirma el portal informativo de la Arquidiócesis de Bogotá, 'El Catolicismo'.

