Cada 3 de mayo se celebra el día de la Santa Cruz, una tradición que se instauró desde el siglo IV D. C. (Después de Cristo).

Esta fecha es conocida también como la Fiesta de las cruces o la Cruz de mayo. Y es celebrada en países como España, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia y Venezuela.

En los lugares donde se celebra esta fecha, suelen adornar el espacio público con cruces cubiertas de coloridas flores, mientras que por las calles se realizan procesiones, bailes o desfiles.

¿Cómo nació esta festividad?

De acuerdo con la Arquidiócesis de Bogotá, la historia de esta tradición religiosa está vinculada con el siglo IV, cuando el emperador pagano Constantino tuvo que librar una batalla contra Majencio.



La noche anterior, Constantino tuvo un sueño en el que vio una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que le decía: "Con este signo vencerás".

Al día siguiente, al empezar la batalla, Constantino mandó a colocar cruces en los estandartes de sus batallones, y exclamó: "Confío en Cristo en quien cree mi madre Elena". Ese día, la victoria fue total, y con ella Constantino ganó el derecho a ser emperador y decretó la libertad para los cristianos que eran perseguidos en aquel momento por los gobernantes paganos.

Después de estos sucesos, Santa Elena, madre de Constantino, viajó a Jerusalén en busca de la Santa Cruz en la que Cristo murió. Se dice que encontró tres cruces, con lo que surgió el dilema de cuál de sería la original.

Para comprobarlo llevaron al lugar a una mujer agonizante que tocó las tres cruces. Con la primera su enfermedad empeoró, al tocar la segunda cruz, la mujer no mostró cambio alguno, pero al tocar la tercera recuperó la salud.

A partir de esta historia, por siglos se han mantenido las celebraciones del 3 de mayo como la fiesta del hallazgo de la Santa Cruz. La Iglesia Católica celebra litúrgicamente la Exaltación de la Santa Cruz cada 14 de septiembre.

En este día, algunos fieles también caminan hacia la cumbre de montañas coronadas por una cruz para rezar y adornarlas de flores. Foto: iStock

La invocación de los mil Jesuses

Según la Arquidiócesis de Bogotá, "esta devoción consiste en invocar el nombre de Jesús mil veces para derrotar de las casa a las huestes del mal".

Este ritual comienza rezando el acto de contrición para luego seguir con un Padre Nuestro y finalmente con la ayuda de una camándula, se empieza a repetir Jesús, Jesús, Jesús.

En cada decena se repite una de las siguientes frases:“Renuncia Satanás, que conmigo no contarás porque el Día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús, Jesús...”.“Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces: Jesús, Jesús...”.

“Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús”.“Satanás a mi casa no entrarás, en nuestros corazones no reinarás porque el Día de la Santa Cruz diremos mil veces: Jesús, Jesús...”.

Por lo general, en las familias o iglesias repiten las frases 50 veces, cada vez, hasta completar las 1.000 sin confundirse.

