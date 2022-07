Este lunes, diferentes medios y cuentas de redes sociales en todo el mundo registraron la supuesta muerte del papa emérito Benedicto XVI a sus 95 años de edad. El supuesto anuncio venía de una cuenta de Twitter que suplantaba la identidad del obispo Georg Bätzing, presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania.



La cuenta había escrito en español y en inglés "fallece el papa emérito Benedicto XVI", acompañado de una foto de él durante su pontificado. La información se replicó rápidamente en redes sociales.

Sin embargo, una hora después de haber publicado la noticia falsa, la cuenta volvió a trinar en los dos idiomas. "Esta es una cuenta falsa creada por el periodistas italiano Tommasso Debenedetti", señalaba el mensaje.



Según reporta Aci Prensa, una agencia Católica de noticias que hace parte del grupo EWTN Global Catholic Network, esta no es la primera vez que Debenedetti habría utilizado cuentas falsas de Twitter para suplantar a obispos se la Iglesia Católica.



"En el pasado ha creado cuentas a nombres del Cardenal Rubén Salazar, Arzobispo Emérito de Bogotá; el Cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo Emérito de Lima (Perú); y el Arzobispo de Tegucigalpa (Honduras), Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga", señala Aci Prensa en un artículo publicado en su página web.

¿Quién es Tommasso Debenedetti?

Tommasso Debenedetti, nacido en Roma en 1969, colaboró como periodista en medios de su país. Sin embargo, en un punto de su carrera, decidió publicar noticias y entrevistas falsas.



En una entrevista concedida a El País, en 2010, Debenedetti señalaba que estudió literatura e historia italiana. Al salir, comenzó a trabajar como periodista 'freelance' y en 1994 empezó a escribir críticas y entrevistas con escritores italianos.



​Sin embargo, señalaba que no encontraba un espacio para publicar. Decía que le ofrecía sus servicios a los medios, pero estos le respondían que los cubrimientos de lo que ofrecía lo hacían con sus periodistas de la redacción. Por ello, decidió apuntarle a medios pequeños.



​"No pagaban mucho, pero compraban todo", señalaba en la entrevista.



Sobre la pregunta de cuándo empezó a publicar información falsa, el periodista recordaba que fue en el año 2000.



"Creo que fue Gore Vidal. Era accesible, presentaba su libro Palimpsesto, habla italiano y vivía en Ravello, cerca de Nápoles. Me dije "la hago", la hice, y salió", decía.



Sobre su método, Debenedetti señalaba que era un mecanismo 'creíble' dado que las entrevistas que publicaba eran con personajes que normalmente se encontraban en ronda de medios porque estaban presentando alguno de sus últimos trabajos. Sin embargo, sus publicaciones no se basaban sobre dichos trabajos, sino en posturas políticas.



Desde entonces, de sus manos han salido noticias falsas como la muerte de Vargas Llosa y, la más reciente, la de Benedicto XVI.

¿Cómo está el papa emérito Benedicto XVI?

El 16 de abril, Joseph Ratzinger cumplió 95 años. Hace 9 años que renunció a su pontificado y dio paso a la elección del papa Francisco. Desde entonces, de lo que pasa en su vida y su estado se sabe muy poco.



​Según las últimas informaciones sobre sus salud, recogidas por Europa Press, el papa emérito se encuentra "débil físicamente", pero se mantiene lúcido con su mente prodigiosa. Así lo aseguró su secretario personal, el arzobispo alemán Georg Gänswein.



Desde su renuncia, Benedicto XVI se ha recluido en la oración y en la teología. De hecho, no se suele ver en eventos de carácter público. Uno de sus últimos desplazamientos ocurrió en 2020, cuando el papa emérito viajó a Munich, su ciudad natal, para visitar en su lecho de muerte a su hermano, Georg Ratzinger.



*Con información de Europa Press