Un sacerdote católico de Estados Unidos fue obligado a disculparse después de que miles de sus bautismos fueran declarados inválidos. El reverendo Andres Arango, quien ha servido durante dos décadas en Brasil, la Diócesis de San Diego y la Diócesis de Phoenix, pidió perdón y renunció a su cargo de pastor por un error gramatical en la ceremonia del sacramento.



En una carta dirigida a los feligreses con fecha del 14 de enero pasado, el monseñor Thomas Olmsted, Obispo de la Diócesis de Phoenix, informó “con sincera preocupación pastoral” que los miles de personas bautizadas por el mencionado clérigo deberán repetir el acto, una revelación que el mismo calificó como algo “tan difícil de escuchar como difícil para mí de anunciar”.

De acuerdo a una nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe de agosto de 2020, citada por LAD Bible en base al reporte original de 'Catholic News Agency', monseñor Olmsted señaló que no es válido el bautismo conferido con la fórmula “Nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, la misma que había estado usando el padre Arango.



“El problema de usar ‘nosotros’ es que no es la comunidad la que bautiza a una persona, sino que es Cristo, y solo Él, quien preside todos los sacramentos, por lo que es Cristo Jesús quien bautiza”, explicó el Obispo de la Diócesis de Phoenix, al tiempo que cree que el cura no tuvo “intenciones de dañar a los fieles o privarlos de la gracia del bautismo y los sacramentos”.



(Siga leyendo: El papa Francisco hace un llamado a no olvidar la crueldad del Holocausto).

Facebook Twitter Linkedin

Este error obligará a miles de creyentes a volver a realizar el sacramento Foto: iStock

“En nombre de nuestra Iglesia local, yo también lamento sinceramente que este error haya resultado en la interrupción de la vida sacramental de varios fieles. Es por eso que me comprometo a dar todos los pasos necesarios para remediar la situación de todos los afectados”, agregó Olmsted a modo de ayudar a los afectados por el protagonista de la historia.

Errar es de humanos, perdonar es divino

Si fuiste bautizado usando las palabras incorrectas, eso significa que tu bautismo no es válido y no estás bautizado FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el padre Andrés Arango –ex miembro de la comunidad Eudista, también conocida como la Congregación de Jesús y María– escribió una misiva lamentando profundamente su error que ha afectado a numerosas personas a lo largo de los años y que le entristece saber que realizó bautismos inválidos a lo largo de su ministerio como sacerdote al usar regularmente una fórmula incorrecta.



“Con la ayuda del Espíritu Santo y en comunión con la Diócesis de Phoenix, dedicaré mi energía y mi ministerio de tiempo completo para ayudar a remediar esto y sanar a los afectados”, añadió, reiterando sus “sinceras disculpas por cualquier inconveniente que sus acciones hayan causado” a los afectados y pidiéndoles sinceramente sus “oraciones, perdón y comprensión”.



(Más como esto: Benedicto XVI debe pedir perdón, dice el presidente de los obispos alemanes).



En tanto, la Diócesis de Phoenix proporcionado a través de su página web una explicación y un formulario de contacto para los padres o cualquier persona que crea que ha sido bautizada inválidamente por el sacerdote. “Si fuiste bautizado usando las palabras incorrectas, eso significa que tu bautismo no es válido y no estás bautizado. Tendrás que ser bautizado”, dijo la Iglesia.

¿Qué es el bautismo y para qué sirve?

Se cree que por medio del bautismo, las personas expresan el arrepentimiento de sus pecados, el nacimiento a una nueva vida orientada al seguimiento del Evangelio y su incorporación a la comunidad de creyentes, es decir, a la Iglesia, precisa significados.com.



(Le puede interesar: Un hombre interrumpe a gritos la audiencia general del papa Francisco).

Facebook Twitter Linkedin

El bautismo es el primero de los sacramentos del Cristianismo, basado en limpiar el pecado original. Foto: iStock

¿Qué es lo que significa el bautismo?

El Bautismo es el sacramento por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual, por medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo es una figura simbólica de identificación espiritual del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, detalla aleph.org.mx.

Más noticias

La palabra de Dios con perspectiva de género

El auge de la santería en Bogotá: entre el señalamiento y la creencia

Aborto: se aplaza debate en la Corte sobre recusaciones a conjuez Henao

Arauca: Iglesia hace llamado al Gobierno a escuchar a la población

El Papa invita a las religiosas a 'luchar' contra la propia explotación

El Comercio / Perú (GDA).