El mundo se ha desbordado, con razón, en la celebración de los setecientos años de la muerte del poeta florentino Dante Alighieri, a quien su ciudad todavía añora y espera con un féretro vacío en la iglesia de la Santa Cruz, donde yacen Maquiavelo, Galileo, Rossini, Marconi, Alfieri y tantos otros que dieron lustre a la ciudad y al mundo.

¿Por qué quien fue durante más de tres siglos fuertemente cuestionado por la Iglesia católica resultó aceptado y alabado por los pontífices de los últimos ciento cincuenta años, a tal punto que el hoy papa Francisco lo cita como “profeta de esperanza y testigo del deseo humano de felicidad”?



Como quien conoce la historia puede entender el hoy, ha de recordarse que Dante ha sido sobre todo recordado por su Comedia, en la que, acompañado de Virgilio –ilustre habitante del purgatorio, que perdió el cielo “por la única culpa de no conocer la fe”–, creó una maravillosa danza de dioses y almas de personajes, mitológicos, legendarios, históricos y contemporáneos.



Encontraron lugar en toda ella, por ejemplo: Júpiter, Marte, Neptuno, Plutón, Mercurio, Baco, Apolo, Palas, Minerva, las musas, los demonios Carón y Cerbero, el monstruo Gerión, el centauro ladrón Caco y Hércules.



También, aquellos que no obstante ser virtuosos se quedaron en el limbo: como Homero, Héctor y Eneas –los de Troya–, Julio César, Platón, Sócrates, Aristóteles, Demócrito, Hipócrates, el médico Galeno, Avicena –médico, astrónomo y científico musulmán–, el sultán Saladino. Y tantos otros que por no recibir la gracia del bautismo estarían condenados al deseo de conocer a Dios “sin esperanza de conseguirlo”.



Al entrar a los círculos del infierno encontró a “lujuriosos” como Elena, Aquiles, Paris y Cleopatra; golosos, avaros, iracundos, displicentes, herejes; violentos como Atila, Pirro, el rey de Epiro, y Sexto, el hijo de Pompeyo Magno; simoniacos, hipócritas como Caifás y todos los miembros del Sanedrín –sufriendo el suplicio de la cruz–; ladrones sacrílegos; astutos como Ulises y Diomedes, que engañaron a los troyanos, y hasta proveedores de discordias como Mahoma y Alí.



El último acogió a los traidores, en las mansiones del fratricida Caín; de Antenor, que vendió a sus hermanos troyanos; de Tolomeo, que asesinó a Pompeyo, y de Judas, el Iscariote, quien “tiene la cabeza dentro y las piernas fuera de la boca que le atormenta”. Acompañado de Casio y Bruto, los asesinos de César, hombres que apuñalaron a su benefactor: “El que pende del rostro negro es Bruto: mira cómo se retuerce los miembros sin proferir palabras, y el otro que, tan corpulento parece, es Casio”.



Camino del purgatorio estaba Catón el Menor, aliado de Pompeyo en la guerra civil contra César y que se quitó la vida al negarse a vivir en un mundo gobernado por el dictador –aún se discute por qué lo puso como custodio, tratándose de un suicida–.



También Rodolfo de Habsburgo, nombrado rey de los romanos (a. 1273), que para ser reconocido por el papa renunció a cualquier pretensión sobre la desvencijada Italia, en ese momento considerada “¡enfermizo albergue, nave sin piloto en la más deshecha borrasca, ya no señora de provincias, sino de mancebías infames!”, justamente internado allí, pues “pudo sanar las llagas de cuyas resultas ha muerto Italia”; al igual que su hijo Alberto, que pudiendo entrar en la península, abandonó “a la que se ha vuelto indomable y salvaje”.



Añoraba el autor al emperador de Oriente que algo más de setecientos años antes había reunificado la península, cuando expresó: “¿De qué sirvió que Justiniano te ajustase el freno, si la silla quedó vacía?”.



Habitante ilustre del purgatorio fue el poeta Estacio, quien los acompañó en su viaje a través del purgatorio y quien se cree que permaneció allí, pues a pesar de haberse convertido al cristianismo, por miedo no lo reconoció.



Ya en el cielo, guiado por Beatriz, Dante encuentra al citado Justiniano, quien se ufanó de su labor legislativa al suprimir “cuanto redundante y vano había en las leyes”, y le hizo un recuento de la historia de Roma, agradeciendo al emperador Tito, quien destruyó el templo de Jerusalén (a. 70), pues así castigó “el pecado judaico”, y a Carlomagno, quien acabó con la amenaza lombarda que pendía sobre la santa Iglesia.



Pero entre los múltiples personajes citados, interesan acá las ácidas críticas que enfiló el poeta contra muchos papas y que le generaron secular antipatía pontificia.



Se dirigió contra Silvestre, el “primer padre que se hizo rico” como consecuencia de la dote a él entregada por el emperador Constantino; Anastasio II, tachado de hereje; Adriano V, a quien puso en el sitio adecuado para que purgara el pecado de la avaricia, y Nicolás III, “obsesionado” por enriquecer su familia.



Particular empeño puso contra Bonifacio VIII, “traficante de cosas sagradas”, quien se saciaba de los bienes de los cuales se apoderó “mediante engaños”, y en relación con quien le hizo decir a un indignado san Pedro: “El que en la tierra usurpa mi puesto, mi suprema sede, mi dignidad, que a los ojos del hijo de Dios está vacante, ha convertido mi sepulcro en una cloaca de sangre y podredumbre, de lo que se regocija el perverso que cayó de esta región al profundo abismo”.



Hizo decir a Pedro, desde su sede celestial, de un lado, que ni él, ni Lino –el segundo papa, quien habría sido mencionado por Pablo en sus cartas a Timoteo–, ni Cleto –el tercer papa, siguiendo la cronología de Ireneo de Lyon– habían vertido su sangre para que la esposa de Jesucristo acumulase oro.



Y que Sixto –el séptimo papa–, Pío –el décimo–, Calixto –el decimosexto, quien comenzó a perseguir algunas herejías– y Urbano –sucesor de Calixto, quien debió enfrentar el primer cisma de la Iglesia, provocado por Hipólito de Roma, conocido como “antipapa”– derramaron “muchas lágrimas” para conquistar la vida celestial.



Así mismo, puso al apóstol a vaticinar que Clemente V –“hijo de Gascuña” lo llama, pues allí nació, quien se sometió al rey francés Felipe el Hermoso para obtener el papado– y su sucesor, Juan XXII –a quien menciona como “hijo de Cahors”–, que gobernaron desde la sede de Aviñón y no desde Roma (la llamada por muchos católicos la “Segunda Cautividad de Babilonia”), se aprestaban a beber de la sangre de sus santos antecesores, lo que “no podrá menos de conducir a un fin infame”.

De otra parte, ubicó en el paraíso al trovador Folco de Marsella, quien reprochaba a pontífices y cardenales haber abandonado tanto el evangelio como el legado de Nazaret, vaticinando que pronto las ovejas y los corderos se verían libres de semejante adulterio.



En fin, ensalzó a Pedro y los apóstoles que jamás exigieron remuneración alguna a Matías para ocupar el puesto como duodécimo apóstol.



Puso en el paraíso, entre muchos otros, a Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla; Orosio, teólogo hispano; Agustín de Hipona; Boecio, filósofo latino condenado a muerte por los ostrogodos; Benito, quien dio origen a la vida monástica; Isidoro, arzobispo de Sevilla; el “venerable” Beda, teólogo e historiador; Francisco, el de Asís; Domingo, el de la orden de los predicadores, y a Tomás de Aquino.



También evocó la Roma imperial, que tenía dos soles: el papa y el emperador. Y reprochó que la Iglesia de Roma, por querer abarcar las dos potestades, “ha caído en el cieno, manchándose a sí misma y manchando su propio gobierno”.



No obstante, lo que le valió el repudio pontificio no fue su obra cumbre, sino otro texto, su Monarquía, en la que cuestionó severamente la afición papal por el poder político: un fraile dominico lo cuestionó duramente, y un cardenal francés enviado por Juan XXII no solo organizó su quema pública (a. 1329), sino que –si hacemos caso a Boccaccio (a. 1362)– hubiera querido hasta quemar los huesos de su autor. Dos siglos después se lo incluyó en el índice de libros y autores prohibidos para los católicos, en cuanto perniciosos para la fe (a. 1564).



Dante y su obra solo vendrían a ser rehabilitados cuando los pontífices se resignaron a aceptar la derrota del ejército de los Estados Pontificios y la unificación de Italia (a. 1870).



El primer paso fue dado por el papa León XIII, quien en su encíclica Sapientiae christianae (a. 1890) sostuvo que la Iglesia y la sociedad civil tenían autoridad propia, y ninguna obedecía a la otra.



Luego, con motivo de la celebración del sexto centenario de su muerte (a. 1921), Benedicto XV, en su In praeclara summorum, lo reivindicó con las siguientes palabras: “Tampoco lamentamos recordar que la voz de Dante se levantó impetuosa y severa contra más de un Pontífice Romano, y que reprendió con acritud instituciones eclesiásticas y personas que fueron ministros y representantes de la Iglesia”, “actitudes provocadoras” que, siguió afirmando, “nunca sacudieron su firme fe católica ni su filial afecto a la santa Iglesia”.



Que quede, no obstante, este último punto de reflexión:

Ahora, un siglo después, cuando Francisco, en su encíclica Candor lucis aeternae, vuelve a realzar la figura del Dante católico, de quien dice: “Quien todavía puede ofrecernos palabras y ejemplos que dan impulso a nuestro camino”, no debe olvidarse que el rebelde toscano reivindicó la Roma pagana.



Afirmó en su Comedia que ella “propagó el bien por el mundo”, e hizo decir a Pedro que “la excelsa providencia defendió la gloria del mundo con Escipión”, y en su Monarquía no solo aseveró que la paz universal solo se obtuvo bajo el “divino Augusto”, sino que cuestionó a los “fingidos” hijos de la Iglesia, que injuriaban al Imperio romano, cuando “su esposo Cristo lo aprobó al principio y al fin de su vida”.





* Exfiscal general de la Nación. Director de la Justicia Penal Militar y Policial.







FABIO ESPITIA GARZÓN -

PARA EL TIEMPO