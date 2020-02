'La pedofilia no mata a nadie, el aborto sí', asegura cura de EE.UU.

Richard Bucci, un sacerdote católico de Rhode Island, en Estados Unidos, es noticia en las últimas horas luego de la comparación que hizo en torno al abuso de menores y la interrupción legal del embarazo.



En una entrevista, dijo que más niños han sido asesinados por abortos que por delitos sexuales. “No estamos hablando de ningún otro problema moral, donde algunos pueden hacer una comparación entre pedofilia y aborto. La pedofilia no mata a nadie y esto lo hace”, dijo a NBC 10 el clérigo, a cargo de la Iglesia del Sagrado Corazón de West Warwick.

El cura, de 72 años, acaba de prohibir a los 44 legisladores de su estado que votaron a favor de una ley de derechos al aborto a que reciban la comunión, sean testigos o padrinos de un matrimonio en su parroquia usando como argumento "2000 años de enseñanzas católicas".



"Esta es la enseñanza de la Iglesia. La Ley Canónica de la Iglesia, el Concilio Vaticano II y el Primer Catecismo de la Iglesia. No sé qué más evidencia debería presentar", afirmó.(Lea también: Joven asesinó a sacerdote que habría estado abusándolo por cuatro años)

Las declaraciones cayeron mal entre los legisladores progresistas de Rhode Island.



"Cuando Bucci dice que la pedofilia no mata a las personas, bueno, claramente no lo entiende", señaló a CBS News la representante estatal Carol Hagan McEntee, quien defendió la Ley de Privacidad Reproductiva. "Debería haber venido al recinto y escuchar los testimonios, porque hay muchas víctimas que ya no están con nosotros", agregó.



Con ella coincidió su colega, Julie Casimiro. “La Iglesia Católica necesita mirarse a sí misma y preguntarse por qué están cerrando iglesias y perdiendo fieles -sostuvo-. Necesitan poner su propia casa en orden”.

