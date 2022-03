Desde el pasado miércoles 2 de marzo, cuando se celebró el miércoles de ceniza, la comunidad católica está viviendo la cuaresma. Este periodo tiene una duración de 40 días y concluye antes de la misa que se realiza el Jueves Santo, es decir, el próximo 14 de abril.



Este año el Papa Francisco exhortó a los fieles a buscar la luz de Dios en este tiempo de Cuaresma, "que nos despierta de nuestro letargo interior" haciéndonos ver las cosas de otra manera: "nos atrae, reaviva el deseo y la fuerza para orar, para mirar hacia adentro y dedicar tiempo a los demás".



“La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir”, dijo el Papa Francisco en su Mensaje para esta Cuaresma.

La principal invitación de la Iglesia para estos días es realizar un retiro espiritual, ya que la cuaresma prepara a la comunidad a "una auténtica y profunda conversión personal" con el fin de participar en la que, para ellos, es la fiesta más grande del año: el domingo de resurrección.



Aciprensa, por otro lado, explica que este es un tiempo para "arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo". Agregan que estos días deben estar destinados a pedir perdón y buscar la reconciliación fraterna.

Este año, la jornada de oración y ayuno por la paz pedida por el Santo Padre para que cese la violencia en Ucrania, anima a que en estos 40 días que nos preparan al Triduo Pascual “sigamos afianzando nuestro compromiso con los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, para dar paso a la Civilización del Amor”, dice Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Presidente del CELAM.



Dice el papa: "Es un período en el que Dios quiere despertarnos del letargo interior, esta somnolencia que no permite que el Espíritu se exprese. Porque —no lo olvidemos nunca— mantener el corazón despierto no depende solo de nosotros: es una gracia, y hay que pedirla. Los tres discípulos del Evangelio así lo demuestran: eran buenos, habían seguido a Jesús al monte, aunque solo con sus fuerzas no conseguían mantenerse despiertos. Pero se despiertan justo durante la Transfiguración”.

La cuaresma arrancó el miércoles de ceniza. Esta fecha se celebró en el país con diversos protocolos de bioseguridad. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

¿Por qué son cuarenta días?

La agencia de noticias católica expone que la duración de la cuaresma está basada en un símbolo del número cuarenta en la Biblia. "En esta se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto".



Cuentan, además, que en el texto sagrado el número cuatro simboliza el universo material, "seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra".

¿Hay rituales que se deben seguir?

Según el Opus Dei, sí. "Los católicos tienen que cumplir el precepto de la Iglesia del ayuno y la abstinencia de carne, así como con el de la confesión y comunión anual".



Los mayores de 14 años están obligados a cumplir la ley de abstinencia, de acuerdo con lo que establece el canon 1252. Todos los mayores de edad, hasta los 59 años, están autorizados por la Iglesia para practicar el ayuno a menos de que por alguna enfermedad no puedan hacerlo.



La ley de ayuno requiere que las personas reduzcan la cantidad de comida que consumen usualmente. Para la institución religiosa el ayuno está compuesto de una comida normal, más otras dos pequeñas que no sobrepasen la grande durante el día.



También, cualquier alimento que sea ingerido entre las comidas ya mencionadas es percibido como una forma de romper el ayuno. Respecto a las bebidas alcohólicas, estas no tienen ninguna prohibición, pero se consideran como un elemento contrario a la disposición de hacer penitencia.

¿Hay que hacer los rituales al pie de la letra?

Aunque se habla de una "obligatoriedad", la institución religiosa establece que, por ejemplo, es válido el ayuno libremente escogido. En este sentido, el lado más simbólico de la práctica católica tiene sentido en tanto cada quien se está absteniendo de consumir aquello que le gusta, lo que representa un sacrificio real. Evitar dulces, bebidas, cigarrillos, entre otros, son muestras de un verdadero compromiso con el periodo de pascua.

