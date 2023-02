40 es un número importante para la Iglesia católica, fueron 40 días los que Jesús estuvo en el desierto y venció a las tentaciones, fueron 40 años los que el pueblo hebreo pasó en el desierto y por eso la Cuaresma tiene un significado especial.



La agencia de noticias católica, ACI Prensa, también expone que en la biblia el número cuatro simboliza el universo material, "seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra".



Así, la Cuaresma que arranca el Miércoles de Ceniza y finaliza el domingo de Resurrección guarda mucho simbolismo.

Las carnes rojas se pueden sustituir por otros alimentos durante la cuaresma. Foto: iStock

Durante esta época, hay algunas reglas que los católicos deben cumplir como el ayuno y la abstinencia de la carne.



Según el Opus Dei, los mayores de 14 años están obligados a cumplir la ley de abstinencia, de acuerdo con lo que establece el canon 1252 y todos los mayores de edad, hasta los 59 años, deben practicar el ayuno a menos de que por alguna enfermedad no puedan hacerlo.



Esto quiere decir que no deben reducir la cantidad de alimentos diarios a una sola comida grande en el día.



El objetivo, según mencionan varios portales católicos, es fortalecer el sentido de penitencia y al limitar los alimentos que se consumen o hacer sacrificios en honor a la pasión de Cristo.



La abstinencia de comer carne el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo es costumbre ya que representa el cuerpo de Cristo, por lo que sería una falta, como señala el portal Catholic.net.



Esta regla ya no suele cumplirse a cabalidad, pero se puede reemplazar por otros alimentos, puesto que lo simbólico es abstenerse de consumir algo que le guste como dulces, bebidas, cigarrillos, entre otros.



Si quiere abstenerse de la carne roja este Miércoles de Ceniza, que será el 22 de febrero de 2023, puede preparar estas recetas con proteína alternativa.

A pesar de su popularidad, el Miércoles de Ceniza no es día de precepto, lo que quiere decir que la imposición de ceniza no es obligatoria.



Asimismo, no es necesario profesar la fe católica para imponerse la ceniza en la frente.

