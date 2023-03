Uno de los mandatos más populares en la religión católica es el de no comer carnes rojas durante algunas fechas específicas de la cuaresma, ¿pero la Biblia dice algo al respecto? Le contamos.

Pues bien, la respuesta corta es que no, la Biblia, el texto sagrado de esta religión y sus creyentes, no tiene un versículo en específico que prohíba el consumo de carnes en este tiempo.



Sin embargo, el no comer carne es una tradición que ha pasado de generaciones a generaciones por mucho tiempo.



De acuerdo con varios portales católicos, esta práctica tiene sentido al honrar a Jesús, quien habría pasado 40 días en el desierto sin comer ni beber nada antes de ser crucificado.



De hecho, es de ahí de donde proviene el nombre de la cuaresma, de los 40 días a los que se remonta el legado del profeta más grande la religión con sede principal en El Vaticano (Roma).



Aunque existen algunos adeptos que no comen carne durante ningún día de la cuaresma, que es este tiempo de preparación que utilizan para la conmemoración y celebración de la Semana Santa, hay quienes se rigen por la tradición.



Comúnmente, se acostumbra a no comer carne los miércoles de ceniza, todos los viernes de cuaresma, y el viernes santo, día en que se conmemora la crucifixión del hijo de Dios, según sus creencias.



El hecho de que las carnes que se saquen de la dieta sean las rojas viene de la tradición judía de los tiempos bíblicos, que dictaba que la carne de cerdo era pagana e impura.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

