¿Cuándo se mencionó la Navidad por primera vez? Le contamos la historia de su origen

El 25 de diciembre de cada año se celebra alrededor del mundo la Navidad, que conmemora, según la tradición católica y cristiana, el nacimiento de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios que fue enviado a la tierra para instruir a la humanidad y liberarla de sus pecados.



(Lea también: ¿Cuándo hay ciclovía nocturna en Bogotá para Navidad? Prográmese).

Hoy en día, la celebración significa para las personas una oportunidad para reunirse con su familia para manifestar bendiciones, agradecer por la unidad y expresarse mutuamente el cariño y el aprecio que se tienen con obsequios.



Por lo arraigado de la tradición y lo global de la celebración, muchos creen que el hecho de que Jesús nació el 25 de diciembre del año 0 es una verdad irrefutable. Sin embargo, algunos historiadores se han permitido dudarlo.

La historia del 25 de diciembre

Resulta que el Nuevo Testamento de la Biblia nunca da una fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, por lo que, según muchos creen, que esta fecha no es más que una aproximación.



En cuanto a teorías sobre por qué se estableció este día, las investigaciones de ‘National Geographic Latinoamérica’ reúnen que la fecha no se vinculó con el nacimiento sino hasta el año 221 d.C., cuando Sextus Julius Africanus, un historiador y viajero cristiano, la difundió.



(Relacionado: Estos son los países donde no celebran Navidad o año nuevo: ¿cuál es el motivo?).



Antes, se celebraba el 25 de diciembre en el Imperio Romano el dies solis invicti nati (día de nacimiento del sol invicto), en honor al solsticio de invierno, y en el que adoraban al sol y a Saturno. Fue años después, cuando los postulados de Sextus Julius Africanus popularizaran la fecha, que los escritores cristianos relacionaron el nacimiento del sol con el del hijo de Dios. El Papa Julio I fue el primero en establecer la fecha de manera oficial.

Según la Enciclopedia Británica, que narra esta teoría, esto significa una contradicción de la Iglesia Católica con sus propios principios, pues representa la apropiación de una fiesta pagana en una época en que la institución buscaba distinguirse categóricamente de las tradiciones de estos pueblos. Sin embargo, algunos creen que esto fue un intento de la Iglesia por convertir a los paganos romanos al cristianismo.



Por otro lado, otra teoría recopilada por NatGeo Latinoamérica sugiere que la fecha está directamente relacionada con el equinoccio de primavera, que ocurre el 21 de marzo.



Este punto de vista relaciona el equinoccio con la fecha de creación del mundo, y como, según la biblia, al cuarto día se creó la luz, el día de creación de la luz debía ser el mismo que el de la concepción de Jesucristo.

Siguiendo este orden de ideas, Jesucristo habría sido concebido el 25 de marzo, y su nacimiento exactamente 9 meses después, el 25 de diciembre. Esta teoría resulta menos contradictoria con los valores de las Iglesia, pero va en contra del relato del pesebre y de la inmaculada concepción del 8 de diciembre.



(Puede interesarle: Navidad 2023: ¿cuáles son los villancicos menos conocidos?).



Sea por el motivo que haya sido, la Navidad no pasó a ser una liturgia cristiana sino hasta el siglo IX d.C. Además, pasaron otros mil cien años hasta que, apenas en el siglo XX, se empezó a celebrar la fecha como una fiesta familiar.

El paso que la Navidad dio hacia la privacidad de los hogares le restó importancia al aspecto religioso y se enfocó más en la reunión de seres queridos y el intercambio de regalos.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Cereal de avena para la circulación sanguínea, el colesterol y el azúcar

¿La piña podría ayudar a mejorar el deseo y las relaciones sexuales?

Estos son los signos que tendrán buena suerte en diciembre de acuerdo a la Astrología