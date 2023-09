Uno de los actos más hermosos que hay en cualquier cultura humana es cuando se celebra la unión de dos personas para que construyan un camino en común de manera consensuada.



Luego de un largo tiempo de matrimonio, es normal que haya crisis, dudas y conflictos que afecten la relación y si no se soluciona con el diálogo o en casos muy profundos con terapia psicológica, estas tienden a acabarse.

(Le puede servir: Salmo 42 para enfrentar la tristeza y reencontrarse con Dios).

Cuando todas las opciones se agotan, algunos acuden al aspecto espiritual y religioso. En el caso de la religión católica, buscan ayuda de Dios, acudiendo directamente a la biblia, la oración o a una guía espiritual, como puede ser un sacerdote, para salvar su matrimonio.



En caso de que su matrimonio este en crisis y si usted profesa el catolicismo, puede orar algunos salmos y pedirle a Jesucristo que lo ayude, lo guie y le reconstruya el matrimonio con el fin de no perder al ser amado con el que se comprometió a unir su vida.



Estos sería algunos salmos que reafirman la importancia de mantener el matrimonio y reconstruirlo en caso de crisis, para así, proteger ese pacto sagrado hecho en el altar de una iglesia, según el portal ‘Zank You’ y ‘Saint Mary Cathedral’

(Le puede interesar: Oración para pedir protección por la familia, conozca el Salmo 127).

Salmo 33 (34), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9: “Gusten y vean qué bueno es el Señor”



Gustad y ved qué bueno es el Señor.



Bendigo al Señor en todo momento,

su alabanza está siempre en mi boca;

mi alma de gloria en el Señor:

que los humildes lo escuchen y se alegren.



Gustad y ved qué bueno es el Señor.



Proclamad conmigo la misericordia del Señor,

ensalcemos juntos su nombre.

Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias.



Gustad y ved qué bueno es el Señor.



Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará.

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias.



Gustad y ved qué bueno es el Señor.



El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege.

Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él.

Salmo 3. 103, 1-2.8 y 13. 17-18 a. “El Señor es compasivo y misericordioso”



Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.



El Señor es compasivo y misericordioso.



El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles.



El Señor es compasivo y misericordioso.

Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos: para los que guardan la alianza.



El Señor es compasivo y misericordioso

(Le puede gustar: Salmo 91 y otros salmos para la protección del hogar, la familia y la vida).

Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-7A. 7BC-8. 9. “Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor”.



Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita.



Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.



En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo.



Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.



Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo; no temerá las malas noticias.



Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.



Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos.



Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.



Reparte limosna a los pobres; su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad.



Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.

