¿Cuál es la religión que más se practica en el mundo?

Las principales religiones del mundo son el cristianismo y el judaísmo o Islam, aunque existen una gran variedad de creencias que se expanden por todo el globo. Además, hay religiones en Asia y África seguidas por millones de personas pero que no son tan conocidas en el mundo occidental.



En las culturas del mundo, ha habido tradicionalmente muchos grupos diferentes de creencias religiosas. En la cultura india, las diferentes filosofías religiosas se respetaron tradicionalmente como diferencias en la búsqueda de la misma verdad. En el Islam, el Corán menciona tres categorías diferentes: los musulmanes, la gente del libro y los adoradores de ídolos.

Inicialmente, los cristianos tenían una simple dicotomía de las creencias mundiales: la civilidad cristiana frente a la herejía o la barbarie extranjeras. En el siglo XVIII, la “herejía” fue aclarada para significar el judaísmo y el islam, junto con el paganismo.



En este artículo mencionaremos las diferentes religiones del mundo que tienen más seguidores y sus orígenes, principios y libros sagrados.



1. Cristianismo – 2.200 millones de personas

El cristianismo es la religión con más seguidores en todo el mundo. A ella se aferran más de dos mil millones de personas.



Orígenes: basada en las creencias de Jesús de Nazaret, el cristianismo en tiempos del emperador Tiberio, tras la muerte del profeta judío. Sus apóstoles, con Pablo de Tarso a la cabeza, deciden terminar de expandir sus sermones por la gran parte de los territorios pertenecientes al Imperio Romano de entonces.



Principios: los principios del cristianismo se resumen en su forma más básica en los diez mandamientos:



1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.

2. No dirás el nombre de Dios en vano.

3. Santificarás las fiestas.

4. Honrarás a tu padre y a tu madre.

5. No matarás.

6. No cometerás actos impuros.

7. No robarás.

8. No darás falsos testimonios.

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

10. No codiciarás los bienes ajenos.



Libros: el libro sagrado del cristianismo es la Biblia, el cual consta de dos partes bien diferenciadas. Por una, el Antiguo Testamento, y por otra el Nuevo Testamento, compuesta por un total de 27 libros.



Dios: de ideología monoteísta, los cristianos creen en la existencia de un solo Dios todopoderoso que creó todo de la nada. Por otro lado, las personas que habitan la tierra nacieron de su poder a su imagen y semejanza.

Musulmanes en el Ramadán. Foto: Muhammad Sadiq/ EFE

2. Islam – 1.600 millones de personas

Segunda religión con más adeptos en todo el mundo. Propia de las zonas árabes, se rige bajo los preceptos que señala su libro sagrado, haciendo de sus países estados teocráticos.



Orígenes: al igual que Jesús se convirtió en mesías para los cristianos, Mahoma hizo lo mismo para los musulmanes. Nació alrededor del siglo VI en La Meca, y predicó la palabra de su nuevo Dios por los países pertenecientes al oeste de Arabia.



Principios: los principios del Islam son conocidos por varios aspectos. Entre ellos encontramos el Ramadán – periodo de ayuno y oración durante un mes al año –, una oración regular y disciplinada y la imposibilidad de ingerir alcohol o ciertos tipos de carne.



Libros: el libro sagrado musulmán es el Corán. En sus escrituras se habla sobre las leyes y cumplimientos que se deben seguir, además del principal templo al que deben peregrinar una vez – mínimo – en la vida cualquiera que pertenezca al credo.



Dios: como único Dios, el Islam tiene a Alá. Asimismo, no creen en ningún tipo de santo o de profeta.

3. Agnosticismo, ateísmo, secular o no religioso – 1.100 millones de personas

Pese a que el agnosticismo, el ateísmo o la persona no religiosa no se califican como religión, es cierto que su colectivo, con más de mil millones de personas, suponen un punto a destacar dentro de este artículo.



Ahora bien, ¿Qué es lo que significa cada uno de estos calificativos?



Comenzando por el agnóstico, lo podemos definir como la persona que no niega la existencia de Dios, pero que considera para su persona la creencia de una entidad suprema como algo inaccesible.



La persona atea es, directamente, alguien que niega la existencia de Dios, mientras que el no religioso no niega la existencia de algún Dios, pero no se siente identificado con ningún tipo credo existente.



Por último, hay que mencionar a las personas afincadas dentro del grupo secular. Este término se utiliza para definir a los individuos que mantienen ideas sin ningún tipo de componente espiritual, pero que muestran características similares a la de alguna religión. Ejemplo de ello son el comunismo o los ideales de libre mercado.

Un feligrés sale del río Ganges en Varanasi, una de las 7 ciudades sagradas del hinduismo. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

4. Hinduismo – 1.000 millones de personas

El hinduismo es una de las religiones que cuanta con más adeptos en Asia, especialmente en la India. El nombre “hindu” significa en sánscrito “sindhu”, que a su vez quiere decir “rio”, refiriéndose a los pueblos habitantes del valle del Indo.



Orígenes: los historiadores discrepan en el momento que se originó el hinduismo. Pese a esto, se cree que apreció en el siglo XIX para dar nombre al conjunto de coaliciones religiosas que existían en la India.



Principios: creencia en una posición de vida que ha sido determinada por las acciones en otra anterior. Por este motivo, explican todos sus hechos como consecuencias de los realizados en un tiempo pasado.



Libros: Shruti es un conjunto de textos que por norma, no se pueden interpretar de ninguna manera, sino que estos deben ser seguidos al pie de la letra. También existen otro tipo de textos sagrados denominados como Smriti pero de menor relevancia.



Dios: los hinduistas no creen en un solo Dios. Se trata de una religión politeísta que destaca a Brahma – dios creador –, a Visnú – dios conservador del universo – o a Shiva – dios de la destrucción –.

