Mientras que para muchos, los días de lluvia son valorados y disfrutados por la sensación de paz que transmiten, no todos comparten la misma perspectiva. Para algunos, incluso una lluvia ligera puede convertirse en un obstáculo para realizar diversas actividades, especialmente aquellas que se realizan al aire libre.

A pesar del deseo de encontrar una solución para detener la lluvia y evitar que interfiera en los planes, lamentablemente esto es algo completamente imposible de controlar.



Siendo así, algunas personas recurren a la fe y a la creencia en santos o en el universo en general, haciendo peticiones especiales para evitar la lluvia o detenerla si ya ha comenzado, especialmente en aquellos días en los que quieren contar con un clima soleado.

De acuerdo con el portal web 'Oracione', existe una oración muy popular para pedir a Santa Clara que no llueva.



Santa Clara de Asís es considerada la patrona de la buena climatología, razón por la que muchos creyentes le atribuyen el poder de detener la lluvia.

Oración a Santa Clara de Asís para que deje de llover

“Oh Santa Clara,

tú que eres Santa Madre,

tú que estas colmada de caridad y bondad,

te pido,

escuches mis plegarias desesperadas,

acudo a ti,

aceptando y proclamando

tu santo poder,

reafirmando mi eterna devoción hacia ti,

te pido Santa Clara,

que hoy me concedas el milagro de que no llueva,

de que las aguas benditas del señor,

cesen su caída,

que el cielo se despeje,

se colme de una tonalidad azulada,

que el cálido ambiente nos cubra a todos,

te pido Santa Madre,

intercede por mi ante nuestro Dios Todopoderoso,

para que no permita la caída de agua desde las nubes,

que ninguna tormenta azote este lugar,

que la calma y el sol,

se asomen hoy aquí.”

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

