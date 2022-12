El ángel de la guarda es un ser espiritual creado por Dios que tiene como fin proteger a una persona y servirle incondicionalmente, por eso es importante que usted le encomiende su vida a este personaje, señala el portal especializado en religión ‘ Desde La Fe ’

Por otro lado, la iglesia católica afirma que cada persona tiene un ángel de la guarda y que son seres reales. De hecho, su existencia aparece en la Biblia. “Y le dijo*: Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevaran, no sea que tu pie tropiece en piedra)”, (Mateo 4, 6).

La oración del ángel de la guarda la pueden hacer todas las personas sin importar su edad. De hecho, al rezarla, este ser de luz, lo guiará por el buen camino y la protegerá.

Una de las oraciones que le puede rezar al ángel son:



“Ángel del Señor, que eres mi custodio,

puesto que la Providencia Soberana me encomendó a ti,

ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día”.

Amén.

La otra es:

“Ángel de mi guarda, mi dulce compañía,

no me desampares, ni de noche ni de día,

hasta que me entregues en los brazos de Jesús, José y María.



Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz,

y en mi corazón me llevo al dulcísimo Jesús.

Con Dios me acuesto, con Dios me levanto,

con la Virgen María y el Espíritu Santo”.

Amén.

