¿Cuál es la historia de la virgen de Chiquinquirá?

Esta semana fue noticia en los medios de comunicación del país la orden impartida por un juez de Cali para que el presidente Iván Duque borre una publicación que hizo en la red social Twitter el 9 de julio y en la que exalta la figura de la virgen de Chiquinquira.



Todo, gracias a una acción de tutela que impuso un ciudadano de la capital del Valle quien pidió que se le tutelaran los derechos a la laicidad del Estado, la libertad de culto y el principio de separación entre el Estado y la Religión.

¿Pero por qué la virgen de Chiquinquirá es tan importante dentro de la comunidad católica?



EL TIEMPO consultó a fray Carlos Mario Alzate montes O.P., rector del Santuario Mariano de Chiquinquirá, quien explicó que, en rigor, no existe ningún documento oficial que establezca que, como comúnmente se piensa, Colombia esté consagrada a esta figura religiosa.



"Es una tradición popular, una aclamación espontánea que se originó cuando la Conferencia Episcopal le pidió a la Santa Sede permiso para coronar el lienzo de la virgen con una corona de oro, una concesión que hace el Vaticano a imágenes y cuadros con un valor artístico, con una tradición o un arraigo en una región o cultura”, asegura Alzate.







De acuerdo con el prelado, esto ocurrió en 1916, pero el evento de la coronación se postergó porque se quería que coincidiera con el primer centenario de la independencia, época durante la cual, según Alzate, la imagen de la virgen de Chiquinquirá tuvo un papel importante en dos acontecimientos.



“El primero, en enero de 1815, cuando el convento de esa ciudad entregó parte del tesoro que se guardaba en la basílica a un comisionado del gobierno de Cundinamarca para financiar el ejército libertador. Fue un préstamo de 120 mil pesos que nunca supimos cómo se invirtió y que tampoco fue pagado”, indica Alzate.



“El segundo -continúa- fue en 1816, durante la reconquista, cuando el coronel Serviez y Santander se llevaron el cuadro de la catedral para que les sirviera para reclutar voluntarios en los llanos y así reforzar y moralizar a las tropas, que estaban bastante venidas a menos”.



Según el religioso, con esos antecedentes, en 1919, bajo el Gobierno conservador de Marco Fidel Suárez, y ante la necesidad de tener un referente que consolidara la unidad de país, el 9 de julio, el obispo de Tunja, Eduardo Maldonado, coronó a la Virgen en un acto en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.



En la ceremonia estuvieron el Presidente, sus ministros, el cuerpo diplomático y representantes de la Conferencia Episcopal, así como cientos de asistentes del público.







“En un gesto espontáneo y de oratoria, porque no fue ningún acto de consagración ni de oficializar el patronato, el obispo dio a entender que la virgen es la reina de Colombia y así es como consagra la nación entera bajo su patrocinio. De esa manera nació la creencia popular y, por primera vez, se cantó el himno de la Virgen de Chiquinquirá”, señala Alzate.



“Desde que fue pintada por Alonso de Narváez, entre 1560 y 1562, es un importante símbolo de la fe católica colombiana y, con los años, el cuadro fue adquiriendo un gran valor cultural, incluso para los no creyentes. Ahora es una de las obras de arte más reconocidas del país y de Latinoamérica”, apunta el religioso.



