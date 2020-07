Interponen tutela contra el Gobierno para reabrir iglesias del país

Un ciudadano interpuso una acción de tutela contra el presidente de la República, Iván Duque; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el ministro de salud, Fernando Ruiz y la ministra del interior, Alicia Arango, por considerar que la decisión del Gobierno de mantener los templos religiosos cerrados, en el marco de la pandemia, vulnera el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la igualdad.



En el documento presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el accionante que figura como Iván Silva considera que mantener cerrados los centros de prácticas religiosas es una medida "arbitraria". Asegura también que, en un "abuso de poder", los representantes del gobierno mencionados "violan los derechos fundamentales de la libre expresión de la libertad religiosa y del derecho de igualdad".



Silva asegura que se debería contemplar la apertura de los templos, con las debidas condiciones de seguridad, teniendo en cuenta que otras actividades se reiniciaron y que lugares como, por ejemplo, los centros comerciales, ya están abiertos.



"Así como se permite la apertura de los centros comerciales, en donde satisfacemos nuestras necesidades físicas, con el lleno de protocolos, se olvidan que existen necesidades espirituales, mentales, etc.", dice la acción de tutela.



Silva dijo a EL TIEMPO que "abrieron todo el comercio con protocolos, pero no las iglesias (...) Pedimos que se cumpla la Constitución", refiriéndose a la protección de los derechos religiosos e igualdad que, considera, se están violando. Esto se logra mediante la apertura de los centros religiosos, dice Silva, sin referirse a una creencia específica.



A más tardar el jueves 30 de julio, el Tribunal debe responder la solicitud de Castro.



A principios de este mes, la iglesia católica había anunciado un piloto para reabrir sus templos. Los protocolos de bioseguridad contemplaban las normas para el ingreso, la desinfección de manos, de calzado, la asepsia del lugar, el control del distanciamiento físico, el aforo y la desinfección de los objetos.



Sin embargo, para el caso de Bogotá, no existe la opción de abrir estos lugares de inmediato. El 15 de julio, la alcaldesa Claudia López descartó la posibilidad de abrir, por ahora, iglesias y otros recintos religiosos que funcionen en espacios cerrados. La decisión, asegura López, se basa en las circunstancias que vive Bogotá en medio de la pandemia a causa de coronavirus.



